Mélanie Breton fera confiance à son équipe au Dooly's Saint-Georges

La propriétaire du Dooly's Saint-Georges, Mélanie Breton, a décidé de céder sa place à Robert Cloutier au poste de directeur des opérations, car celle-ci désire consacrer plus de temps à ses enfants et à sa vie personnelle.

Mme Breton a notamment un enfant qui est atteint de paralysie cérébrale, pourra désormais avoir une vie plus normale. « Je ne pouvais plus continuer de cette façon, soit de fermer le bar à 4 h et me lever quelques heures après pour m'occuper de mes enfants encore bien longtemps et ensuite retourner travailler. Robert est un gars d'expérience alors qu'Alexandra et Daniel garderont les mêmes rôles. Je serai moins présente, mais je ne serai jamais bien loin », explique-t-elle.

M. Cloutier qui se décrit comme un grand amateur de billard a de l'expérience dans le domaine. Il a notamment travaillé pour au Club de golf de Saint-Georges. Ce dernier se dit excité par l'aventure qui commencera en janvier. « J'ai sauté sur l'occasion. Le monde est toujours beau au Dooly's et ce sera encore le cas dans le futur », conclut-il.