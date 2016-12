Voyage profitable au Mexique pour des PME québécoises

Six participants provenant de trois entreprises de rencontrer de grands donneurs d’ordres au Mexique du 4 au 9 décembre en compagnie du directeur de DPME international (DPMEI), Yanick Godbout.

Au total, il s’agit de 46 rencontres de maillage individuelles qui ont été réalisées avec de grands joueurs comme Honda, Philips, Caterpillar ainsi que d’importants sous-traitants, dont Mahle et Magna. Les entreprises avaient ainsi l’opportunité de présenter leurs produits qui étaient spécifiquement recherchés par les donneurs d’ordres rencontrés dans trois régions du Mexique, soit Monterrey, Querétaro et l’État de Guanajuato.

Des retombées concrètes sont d’ailleurs anticipées, puisque les entreprises participantes ont déjà commencé à soumissionner sur des projets d’approvisionnement pour ces donneurs d’ordres. « DPMEI est très satisfait de ce passage au Mexique, puisque les entreprises s’attendent déjà à effectuer des ventes fermes à partir de contacts initiés lors de cette mission, qui pourraient s’élever à plusieurs centaines de milliers de dollars d’ici les 12 prochains mois. Nous dressons donc un bilan très positif et comptons accompagner ces entreprises dans leurs démarches », a déclaré M. Godbout.

Les participants sont très satisfaits d’avoir pris part à la mission. « La mission commerciale organisée par DPMEI nous a permis de rencontrer plusieurs clients potentiels de qualité et d'en identifier plusieurs autres ayant un fort potentiel qui pourront être rencontrés ultérieurement. Je crois que nous avons eu un très bon rendement ressources versus résultats dans cette opération de démarchage », a témoigné un entrepreneur.

Une prochaine mission est prévue au Brésil pour le secteur agroalimentaire en mars 2017.

Le voyage a été organisé en collaboration avec l’Ambassade du Canada à Mexico, les Consulats généraux du Canada à Monterrey et Guadalajara, Exportation et Développement Canada (EDC) et le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre.