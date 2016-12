Gisèle Labonté : 23 belles années à la Cage aux Sports de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Gisèle Labonté a longtemps été connue comme l'un des deux visages de la Cage aux Sports de Saint-Georges avec Jean-Claude Lessard.

Mme Labonté, qui a oeuvré dans la succursale georgienne pendant 23 ans, a raconté son histoire à la caméra d'EnBeauce.com. Elle livre dans son témoignage comment l'histoire a commencé, ses bons coups et ses mauvais et ce qu'elle voudrait que les gens gardent d'elle comme souvenir. Celle-ci s'occupe présentement de son mari qui est malade, soit une mission plus qu'importante à ses yeux, mais envisage un retour dans le travail au public dans le futur.

Quels sont vos souvenirs de Gisèle à La Cage aux Sports ?