Junior Laverdière offre désormais des équipements de boxe avec Aly Sports

Le propriétaire du Club de boxe Aly de Sainte-Marie, Junior Laverdière, offre depuis environ un mois des équipements de boxe avec sa compagnie Aly Sports.

L'entrepreneur a commencé à travailler sur ce projet il y a environ six mois. « Je caressais ce rêve depuis longtemps déjà, mais je remettais souvent au lendemain le projet. Un jour, un homme m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie et que mes projets ne fonctionneraient jamais. J'ai décidé de lui prouver le contraire en fonçant sans manivelle de marche arrière pour que mon rêve prenne forme », affirme M. Laverdière qui avoue s'être inspiré de l'histoire des compagnies Adidas et Rival.

Celui-ci a décidé de conserver le nom « Aly » comme le porte fièrement son club de boxe pour deux raisons simples, la première pour rendre hommage à son idole Muhammad Ali et la seconde et la plus importante à ses yeux, sa fille Alycia, sa plus grande fierté et sa raison de vivre.

Jusqu'à présent, l'entrepreneur offre des bandages, mais surtout différents modèles de gants de sac pour adultes de 8 à 16 onces variant de 64,99 à 74,99$, et pour jeunes de 6 onces à 54,99$. Tous les gants fabriqués en simili-cuir sont faits au Pakistan. Les prochaines commandes seront faites à la main en véritable cuir. « J'offre un produit comparable aux grandes marques à un prix plus raisonnable. Les nouveaux boxeurs du club possèdent tous mes gants et ceux-ci apprécient grandement leur qualité », affirme le Beauceron.

Junior Laverdière, qui espère un jour devenir un promoteur de boxe important au Québec, veut continuer de prendre de l'expansion avec ses produits pour les boxeurs avec notamment des gants de combats pour les amateurs et les professionnels. « Dans plusieurs années, qui sait, je pourrais possiblement devenir le fournisseur de gants pour la Fédération de boxe québécoise. Il faut croire en ses rêves et travailler fort pour les réaliser. Je ne suis qu'au premier round de mon travail », conclut-il avec le sourire.

Il est possible de se procurer les équipements Aly Sports au Club de boxe Aly et sur le web au www.aly-sports.com. Les produits seront également offerts le 15 janvier prochain au Marché Jean-Talon de Charlesbourg.