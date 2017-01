La Chambre de commerce de Saint-Martin lance sa campagne annuelle de recrutement

La Chambre de commerce de Saint-Martin a lancé en décembre 2016 sa trente-deuxième campagne annuelle de recrutement sous le thème « Contribuons, ensemble, au développement d’une économie locale en santé » afin d'atteindre son objectif de 130 membres.

Dans une récente communication adressée aux gens d’affaires, travailleurs autonomes, propriétaires de commerces et d’entreprises de la municipalité pour les inviter à devenir membre de l’organisation en 2017, la présidente de cette campagne, Audrey Morin, qui est copropriétaire de la pharmacie Robert Boucher et Audrey Morin, justifie son implication en ces termes : « L’entrepreneuriat est le principal remède aux problèmes qui peuvent affecter une économie. En tant que citoyenne et pharmacienne, j’ai été très inspirée par l’esprit d’entreprise qui prévaut à Saint-Martin lorsque j’ai pris la décision de m’y établir et de m’investir dans une entreprise de service. Les interventions passées de la Chambre de commerce, avec le soutien de partenaires tels que la Corporation municipale, la Caisse Desjardins et Les Bâtisseurs de Saint-Martin, ont contribué à la préservation et à l'essor de services de proximité, au maintien et à la création de nombreux emplois. »

« La Chambre de commerce a notamment contriué à des réalisations telles que le Centre du Troisième Âge Saint-Martin, l’avènement du premier parc industriel, l’instauration d’un fonds d’investissement, la construction de bâtiments industriels locatifs qui ont favorisé l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois, la venue du Centre local de la Petite Enfance, la création du journal Le St-Martin socio-économique, le développement du site internet st-martin.qc.ca et la tenue de l’événement annuel promotionnel « Encan-Bouffe-Détente », ajoute-t-elle.

Au sujet du plan d’action de la Chambre de commerce de la municipalité pour les années à venir, la présidente a précisé que l’organisation « entend soutenir des initiatives en milieu scolaire favorisant la relève entrepreneuriale, encourager la création d’un fonds local de développement industriel et commercial, poursuivre la promotion du deuxième parc industriel, contribuer au développement d’infrastructures locales favorisant la rétention de la main-d’œuvre et l’accueil de nouveaux citoyens et participer à la mise en place de mesures d’encouragement à la construction domiciliaire. »

« Pour conclure, toutes ces actions ne pourront avoir qu’un effet positif et durable sur la santé de l’économie locale », termine-t-elle.

Encan-Bouffe-Détente

L’Encan-Bouffe-Détente annuel de la Chambre de commerce de Saint-Martin sera de retour le samedi 4 février 2017. Activité majeure d’autofinancement de cette organisation, l’événement sera encore tenu au centre paroissial de la municipalité. Près de 200 gens d’affaires y sont conviés. On rendra hommage au cours de soirée à une entreprise locale. Un encan silencieux et une encan à la criée sont toujours au programme. Produits et services locaux y seront mis en valeur comme à l’accoutumée.

Les billets sont en vente auprès des administrateurs au coût unitaire de 30 $.