La FPAQ et les acheteurs concluent une entente sur le prix du sirop d'érable

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec et les acheteurs du sirop d'érable ont trouvé un terrain d'entente concernant les conditions et la mise en marché du sirop en vrac jusqu'à la fin de la saison 2018.

Le prix restera le même. Cependant, le classement se fera sur quatre classes au lieu de cinq (AA, A, B, C, D). De cette façon, les classifications fédérale et provinciale seront les mêmes. Ainsi, le sirop Doré coûtera 2,95 $, l'Ambré 2,94 $, le Foncé à 2,85 $ et le Très foncé à 2,55 $. Le prix du sirop de transformation demeura à 1,80 $.

Rappelons que la province de Québec produit environ 72 % de la production mondiale de sirop d'érable.