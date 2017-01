La croissance sera le thème de la 29e édition du Gala de l'entreprise beauceronne

La Chambre de commerce de Saint-Georges tiendra sa 29e édition du Gala de l'entreprise beauceronne le 29 avril prochain au Centre de congrès Le Georgesville sous la présidence d'honneur du président de Blanchette Vachon, Jasmin Grondin.

Celui-ci a choisi le thème « S'entourer pour la croissance ». Il explique dans une lettre envoyée aux médias que pour survivre, chaque entreprise doit générer de la croissance, car les entrepreneurs doivent pour générer de nouvelles ventes en investissant dans la productivité, dans les équipements, innover et publiciser leurs produits. M. Grondin poursuit en soulignent que plusieurs investissements sont aussi requis pour bénéficier d'une équipe solide. Selon lui, l'important pour un entrepreneur est de comprendre le besoin du client et ses intérêts. L'entrepreneur doit également avoir un bon plan de relève et rencontrer souvent ses employés pour établir une bonne communication.

Le Gala de l'entreprise beauceronne est un événement important pour la Chambre de commence, car elle a généré environ 15 000 $ l'an dernier. Elle permet selon son président Christian Jacques de continuer à offrir des services de qualité, de répondre aux besoins de ses membres et de continuer de s'impliquer au niveau de la vie socioéconomique.

Encore une fois cette année, 22 honneurs répartis dans quatre catégories seront remis lors de la soirée. Cependant, trois nouvelles distinctions seront remises dans les prix de Prestige alors que les Jarrets Conciliation travail-famille, Relève entrepreneuriale et Innovation/Création Web ont été abandonné. Le Jarret l'Aile jeunesse est une nouveauté chez les jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans alors que le Jarret Intégration en entreprise sera remis parmi celles qui font des efforts pour intégrer les nouveaux arrivants. Le Jarret Exportation a été créé afin de souligner une entreprise qui rayonne au-delà de nos frontières.

La Chambre de commerce décernera ses prix homme et femme d'affaires de l'année ainsi que ceux Jarret Mention honorifique, des Présidents et Or.

Les entreprises peuvent déposer leur candidature jusqu'au 10 février sur le site Web du Gala. Les gens pourront utiliser ce même lien Internet pour voter pour les prix du public pour lequel le comité organisateur a retenu les catégories Concessionnaires automobiles et Agences de voyages du 30 janvier au 24 février. Il sera également possible de voter sur papier le 11 février prochain entre midi et 17 h à un kiosque qui sera installé au Carrefour Saint-Georges.

Déjà 300 billets ont été vendus pour le gala qui affiche complet chaque année. Les quelques laissez-passer encore disponibles sont en vente au coût 165 $ pour les membres de la Chambre de commerce et de 195 $ pour les autres au 418-228-7879.