La CSBE détaille le système dual lors du premier déjeuner de l'année du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a rassemblé plus de 170 personnes lors de son premier déjeuner-conférence de l’année qui portait sur le développement des compétences.

Les deux conférencières invitées, Véronique Bolduc et Maryse Delisle, travaillent pour la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE), la première en tant que coordonnatrice à la formation professionnelle aux entreprises et la seconde en tant qu’agente de développement. « La mission de la Commission scolaire s’est inspiré l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel. […] On parle de toute sorte d’élèves. Oui, la Commission s’occupe des plus jeunes, mais aussi les adultes, les travailleurs. Ce matin, nous faisons un parallèle avec inspirer le travailleur à atteindre son plein potentiel », expliquent-elles.

Pour se faire, la CSBE s’est inspirée du système dual créé en Allemagne pour l’appliquer au DEP en soudage-montage en Beauce. « C’est un système basé sur la coopération. On parle de système scolaire, d’entreprises, de syndicats et de partenaires socioéconomiques. On travaille ensemble pour qualifier de la main-d’œuvre. La formation et les apprentissages se font majoritairement en entreprises. On ne parle plus d’alternance travail-études. Ce sont des stages de développement de compétences. On continue la formation en entreprise. Donc, on a besoin de formateurs qui doivent aussi accompagner les étudiants. C’est une première au Québec », ajoutent-elles. Autre point majeur, l’apprenti est engagé par l’employeur dès le début et rémunéré tout au long de la formation.

Voici la liste des avantages qu’ont dressée Mmes Bolduc et Delisle :

Davantage de main-d’œuvre qualifiée et disponible

Main-d’œuvre qui connait déjà les entreprises

Améliorer la capacité des entreprises à livrer ses commandes

Motiver les entreprises à soumissionner pour de nouveaux contrats

Favoriser la croissance des entreprises et contribuer à la profitabilité

Impact positif sur le processus de formation à l’interne

La première cohorte qui a suivi la formation duale vient de graduer. Une deuxième est en cours et une troisième l’amorcera sous peu. « Cela prouve que le système fonctionne et qu’il a un impact pour les entreprises », affirment les employées de la CSBE.

La première rencontre pour mettre sur pied la version beauceronne du système dual a eu lieu en juin 2015. La Commission a réuni les entreprises du domaine de la métallurgie pour sonder leur intérêt envers le projet. En septembre de la même année, les détails entourant le salaire, les formateurs ainsi que l’intégration des étudiants ont été établis de sorte que la première cohorte a commencé les cours en janvier 2016.

La conférence de ce premier déjeuner s’est conclue avec le témoignage de deux finissants de la première cohorte, Valérie Fortin et Jimmy Poulin, d’un professeur du CIMIC, Richard Nadeau, du directeur de l’établissement, Stéphane Quirion et du conseiller pédagogique, Yves Jacques.