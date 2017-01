Quatre entreprises beauceronnes sélectionnées dans la cadre de la stratégie performe

Quatre entreprises de la Beauce font partie des 35 compagnies sélectionnées dans le cadre de la stratégie performe du gouvernement du Québec qui a pour but d’accélérer la réalisation de projets d’innovation ou d’exportation.

Beauce caoutchouc de La Guadeloupe, Matiss de Saint-Georges, Structures St-Joseph de Saint-Joseph et Le Spécialiste du bardeau de cèdre de Saint-Prosper bénéficieront d’un accompagnement personnalisé grâce à une équipe d’accélération de projets composée notamment de représentants d’Export Québec, d’Investissement Québec et d’Emploi‑Québec et pilotée par un conseiller en développement économique du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

« La stratégie performe continue de porter ses fruits à travers le Québec alors que 35 nouveaux projets porteurs seront réalisés sous l’impulsion d’entrepreneurs dévoués au succès de leur entreprise et d’une équipe d’experts chevronnés qui mobilisent leurs efforts au bénéfice de la prospérité du Québec et de ses régions. J’invite toutes les entreprises québécoises à considérer à leur tour la stratégie performe pour propulser leur croissance », a mentionné la ministre responsable des PME, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Lise Thériault.

Rappelons que la stratégie performe vise à établir des partenariats d’affaires avec des entreprises. Afin de soutenir leur croissance et d’accélérer la réalisation de leurs projets, le gouvernement a adapté son intervention à leur contexte et à leurs besoins particuliers. À ce jour, 163 initiatives d’innovation et d’exportation provenant de 16 régions du Québec ont été priorisées, lesquelles représentent des investissements de plus de 500 millions de dollars de la part des entreprises.

Pour obtenir plus d’informations concernant la stratégie performe et pour soumettre une candidature, visitez le www.economie.gouv.qc.ca/performe.