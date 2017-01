La Foire de l'emploi Beauce-Etchemins revient sous le thème « Trouve ton équipe de rêve »

La Chambre de commerce de Saint-Georges a annoncé la tenue de la 11e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins le 24 mars prochain, de 9 h 30 à 20 h, au Carrefour Saint-Georges sous le thème de « Trouve ton équipe de rêve ».

Selon le président d’honneur de l’événement, Guy Roy, qui est également le président des Industries P.F., il est devenu difficile de trouver de nouveaux employés alors que la région flirte avec le plein emploi. « C’est tellement difficile de trouver des employés en Beauce qu’il faut que ce soit une équipe de rêve. Il faut vraiment que nos gens vivent leur rêve dans l’équipe ici. C’est bien beau embaucher, mais si tu ne gardes pas ton monde, c’est à recommencer. Ce qu’on veut, c’est que les gens se sentent bien chez P.F. et qu’ils fassent partie de la famille P.F. », mentionne M. Roy qui recherche actuellement sept à dix travailleurs.

En plus des nombreuses entreprises présentes, Tandem international tiendra un kiosque pour évaluer gratuitement le niveau d’anglais oral des chercheurs d’emploi. Aussi, une zone sera réservée pour y faire passer des entrevues la journée même.

Une page du site Internet de la Chambre affichera la liste des emplois disponibles lors de la Foire. Celle-ci sera constamment mise à jour, comme lors des éditions précédentes.

Jusqu’à présent, environ 25 entreprises se sont inscrites à l’édition 2017, dont quatre nouvelles. L’an passé, il y avait eu 58 kiosques, dont 47 pour des employeurs, six pour des organismes et cinq pour des centres de formation, ce qui en faisait l’année avec le plus grand nombre de kiosques. En tout, 750 personnes avaient participé à l’événement qui offrait plus de 600 emplois au sein des différentes entreprises.

Bien que le nombre exact d’emplois comblés grâce à la Foire est difficilement calculable, il n’en demeure pas moins que 98 % des exposants de l’édition précédente ont mentionné souhaiter revenir cette année selon le sondage qui leur a été distribué. Mentionnons également que 95 % d’entre eux ont affirmé avoir reçu au moins une candidature potentielle.

Les entreprises qui désirent s’inscrire peuvent le faire en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet de la Chambre de commerce. La date limite a été fixée au 21 février.