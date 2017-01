Dévoilement du développement résidentiel du Vallon à Saint-Joseph

Le maire de Saint-Joseph, Michel Cliché, et le directeur général, Alain Landry, se sont adressés à la communauté d’affaires de la ville pour présenter la phase du développement résidentiel du Vallon lors du premier Déjeuner de reconnaissance de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph.

Ce projet, d’un minimum de 94 logements, est situé entre les avenues Lavoisier et du Palais, des deux côtés de la rue du Versant, près du centre commercial. Il comprend neuf terrains pour construire des bâtiments de logements multifamiliaux ainsi qu’un ensemble immobilier qui devra comprendre au moins 34 logements. « Notre objectif est de vendre environ deux terrains par année », explique M. Landry. « Nous avons emprunté 2,5 M$ pour réaliser ce projet pour emmener les infrastructures et développer le secteur nous-mêmes. Si ça va comme prévu, dans 25 ans on va arriver dans notre argent. À ce moment-là, le développement du Vallon va rapporter de l’argent à la Ville par les taxes et les achats locaux des locataires », ajoute M. Cliche.

Quelques restrictions

Quelques restrictions ont été mises en place par la Ville en ce qui concerne les terrains. Ainsi, deux d’entre eux devront comprendre un bâtiment d’au moins neuf logements tandis que les constructions faites sur les sept autres devront en avoir un minimum de six. Quant à l’ensemble immobilier, le ou les promoteurs devront construire une route privée pour s’y rendre et amener les services tels que l’aqueduc et le service d’égouts. Il devra y avoir un nombre minimal de 34 logements disponibles.

À part ces obligations en termes de nombre de logements, les promoteurs auront une assez grande liberté. Lorsque questionné si l’un des blocs appartements pouvait être construit pour les personnes âgées. « Quelqu’un pourrait construire un bloc pour personnes âgées, il n’y aurait aucun problème à cela. Tant que c’est des logements, il n’y a aucun problème », a répondu M. Landry. Les détails concernant leur emplacement sont disponibles sur la carte photographiée en tête de l’article.

Échéancier

La mise en vente des terrains aura lieu le 1er juin prochain. « Le 7 août, le mandat pour la finalisation des travaux de construction sera donné. Puis, le 27 octobre, ce sera la fin des travaux de la rue du Versant et de l’avenue Ramier, Autrement dit, ce sera la fin des travaux qui ne concernent pas directement l’immobilier. Le début de la construction des logements est quant à lui prévu pour le 1er novembre », énumère M. Cliche.

Projets d’immobilisation 2017

D’autres projets ont été abordés lors de la conférence, dont la piste cyclable, la mise aux normes de l’usine de traitement des eaux, le terrain de baseball, la caserne de pompiers ainsi que des travaux de réfection. Pour la plupart de ces projets, la Ville attend la confirmation de subventions. Cependant, Saint-Joseph ira de l’avant pour finaliser la phase de la piste cyclable, soit un circuit de plus de 4 km dans la Ville. La fin de ces travaux est prévue pour le 24 juin. « On veut sortir les gens de l’avenue du Palais, car la route est étroite et c’est dangereux pour les cyclistes. Nous voulons également célébrer l’inauguration par un gros spectacle », conclut Michel Cliche.