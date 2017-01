Le McDonald's du boulevard Lacroix et le A&W de Saint-Georges offriront les déjeuners toute la journée

À compter du 21 février prochain, le McDonald's du boulevard Lacroix de Saint-Georges offriront les déjeunes 24 h sur 24 alors que le A&W fera de même en proposant le déjeuner toute la journée à compter du 27 février.

Le Mcdonald's du Wal-Mart et celui du centre-ville offriront le déjeuner jusqu'à 11 h le matin.

Cette décision survient à la suite d'une décision de la chaîne de restauration rapide qui avait au préalable offert une période d'essai d'un mois dans 17 succursales dans le Canada. Cette offre viendra assurément concurrencer Tim Horton's qui avait pris la décision de prolonger les heures des déjeuners.

Le déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée et il doit être santé, ce que McDonald's croit offrir. La chaîne affirme que son sandwich le plus demandé, le McMuffin est un menu sain, car il contient un oeuf, une protéine maigre et très populaire, avec une tranche de fromage, un choix de viande dans un muffin anglais.

Du côté de A&W, la demande était grandissante afin que les déjeuners soient offerts plus longtemps.

Est-ce que cette offre vous interpelle?