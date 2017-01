Nero Bianco ouvrira une succursale au Carrefour Saint-Georges au printemps 2017

L'entreprise Nero Bianco, spécialisée dans la vente de chaussures, ouvrira une succursale au Carrefour Saint-Georges au printemps 2017 à une date qui reste à confirmer dans les anciens locaux du commerce Spring.

L'information a été confirmée par le directeur du marketing de Nero Bianco, Tommy Tellier. « Nous sommes les spécialistes de la chaussure pour les hommes et les femmes des régions et cherchions à nous installer dans la Beauce, qui est un très beau marché, depuis longtemps déjà. L'ancien local du Spring nous convenait parfaitement et nous ne pouvions pas passer par-dessus cette opportunité. Nous avons hâte d'ouvrir nos portes », indique-t-il.

Ce dernier souligne que Nero Bianco base son succès sur quatre valeurs fondamentales, soit la qualité de son personnel, l'expertise de celui-ci, le service à la clientèle ainsi que le meilleur rapport qualité/prix.

L'entreprise a été fondée en 1984. Aujourd’hui le Groupe Nero Bianco compte près d’une centaine de boutiques à son actif et il n’entend pas en rester là. Son objectif est de continuer sa crois­sance dans un esprit de rentabilité et de saine gestion.