La Ville de Saint-Georges en attente de candidatures pour 160 emplois étudiants

La Ville de Saint-Georges invite dès aujourd’hui les étudiants à la recherche d’un emploi d’été à venir déposer leur candidature à l’un des 160 emplois à combler. Les personnes intéressées ont jusqu’au 17 février 16h pour déposer leur dossier au Service des ressources humaines ou au Service des loisirs et de la culture.

Au cours de l’été prochain, la Ville de Saint-Georges prévoit d’embaucher près de 160 étudiants et invite les candidats à postuler dès aujourd’hui aux emplois offerts par le Service des loisirs et de la culture de la ville ainsi que les Services techniques et travaux publics. Parmi les postes disponibles, la Ville de Saint-Georges recherche des animateurs et accompagnateurs de camps de jour, des surveillants de plateaux sportifs, des moniteurs et sauveteurs en sécurité aquatique ainsi que des journaliers à l’entretien des installations sportives.

Les emplois liés à l’entretien des parcs et des équipements sportifs consisteront principalement à effectuer des travaux manuels d’entretien. Les étudiants en éducation spécialisée ou en adaptation scolaire, affectés aux enfants à besoins particuliers, pourront ajouter une expérience très positive à leur champ d’étude. D’autres postes sont aussi disponibles comme journaliers aux meubles-équipements ou au réseau de voirie. Les Services techniques de la ville offrent également des postes de surveillants de chantier pour les étudiants en génie civil au niveau collégial ou universitaire.

Les offres sont ouvertes aux étudiants bénéficiant d’un diplôme d’études secondaires, qui sont invités à retirer les formulaires sur le site internet de la ville, dans le menu Emploi, ou alors directement au Service des ressources humaines de l’hôtel de ville ainsi qu’au centre sportif Lacroix-Dutil. Il est possible de venir y déposer son formulaire et un CV du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. Chaque étudiant sélectionné aura l’opportunité de recevoir une formation appropriée pour occuper le poste associé.

Plus d’informations au 418 228-8155 #2256 pour joindre le Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges, ou alors au 418 228-5555 #2156 pour appeler le Service des ressources humaines.