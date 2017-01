Voir la galerie de photos

Le magasin de pièces pour camion, Traction, de Saint-Georges, soit l'ancien Pièces automobiles Marcel Rochette, est devenu dans les dernières années la succursale de cette bannière de NAPA la plus rentable au Québec et l'une des meilleures au pays, et ce, malgré que le commerce n'est pas situé dans l'une des villes les plus populeuses.

Depuis que les « Monsieurs Traction », Armand Jacques et François Turcotte, respectivement gérant et assistant-gérant, ont accédé au poste de gérance en 2009, le magasin a constamment évolué dans ses chiffres de ventes. Ceux-ci et leurs neuf employés jouent un rôle important dans l'industrie du camionnage de la Beauce. M. Jacques et M. Turcotte, qui sont passionnés par leur travail, affirment que le travail d'équipe est la grande force de leur commerce et que tous les employés travaillent tous en fonction d'améliorer le rendement du magasin georgien de jour en jour.

EnBeauce.com a rencontré ceux qui apprécient se faire appeler les « Monsieurs Traction » afin de comprendre comment cette succursale est devenue parmi les meneuses de la bannière Traction.