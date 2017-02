Une autre construction d’origine beauceronne voit le jour à Boston

Le Groupe RCM solutions modulaires, basé à Saint-Benoît-Labre, vient de terminer un projet de bâtiment résidentiel commercial important à Boston, sur la rue Braintree. Fondée en 2000 par des spécialistes de la construction modulaire, l’entreprise beauceronne est devenue au fil des années une référence dans le domaine des projets modulaires commerciaux, exportant son savoir-faire en Amérique du Nord.

Entreprise de construction modulaire de qualité supérieure, le Groupe RCM solutions modulaires, basé à Saint-Benoît-Labre, a de nouveau exporté son savoir-faire aux États-Unis en terminant la construction d’un gros projet résidentiel commercial sur la rue Braintree, à Boston. Après six semaines de fabrication à son usine, dans la Beauce, le transport des modules, constituant 80 unités, a débuté au mois de novembre dernier et l’installation s’est achevée à la fin du mois de décembre. « Notre mandat était la conception, la fabrication ainsi que l’assemblage du bâtiment », précise Julie De Roy, directrice des ressources humaines, responsable des communications au sein de l’entreprise.

Un succès fulgurant pour cette entreprise beauceronne

Fondé il y a 17 ans, le Groupe RCM a débuté ses contrats dans le domaine résidentiel et du campement minier. Il est rapidement devenu l’un des leaders sur le marché en Amérique du Nord, offrant un savoir-faire de premier plan dans le domaine de la construction modulaire, de plus en plus populaire en raison de ses faibles coûts de chantier et de la rapidité de l’installation des modules, le gros du travail étant réalisé en usine. « Tout est conçu, fabriqué et assemblé à notre usine de Saint-Benoît », explique Julie De Roy. « Grâce au principe modulaire, le temps d’installation sur le chantier est très court, d’où une baisse des coûts de main d’œuvre, une livraison rapide d’un bâtiment commercial et moins de contrainte de temps reliées au climat d’hiver. »

Un savoir-faire de Beauce qui s’exporte de plus en plus

Avec une autre construction dans les environs de Boston, le Groupe RCM n’en est pas à son premier projet concrétisé aux États-Unis, où différentes résidences pour étudiants et pour personnes âgées ont déjà été installées ainsi que des condos de luxe ultra modernes et plusieurs immeubles à logements. Chaque semaine, près de 16 000 pieds carrés de surface sont fabriqués à l’usine de Saint-Benoît. En 2016, le Groupe RCM avait conçu, fabriqué et installé les complexes hôteliers de la Cache du Golf, à Beauceville, ainsi que la Cache du Domaine, à Thetford Mines. Parmi les projets en cours, un important contrat est à souligner avec le groupe Holiday Inn, à Gatineau.