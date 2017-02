Alexandre Hamann ouvrira son centre d'entraînement et de saines habitudes de vie à Place Centre-Ville

L'entraîneur Alexandre Hamann, qui possède une maîtrise en kinésiologie, ouvrira au printemps, dans une date qui reste à déterminer, le Centre Hamann, soit un centre d'entraînement et de saines habitudes de vie à Place Centre-Ville.

« Le projet que je démarre sera un centre d'entraînement et de saines habitudes de vie qui sera axée sur la consultation en activité physique et sur l'alimentation notamment. Des entraînements privés et de groupes seront offerts. Il y aura des conférences et des ateliers parmi les projets qui découleront de cette nouvelle salle d'entraînement pour nommer que quelques exemples », explique M. Hamann qui affirme qu'il sera le seul gym, outre le Pavillon du coeur, où tous les employés auront des études universitaires dans le domaine sportif. Il ajoute que tous les équipements seront neufs.

Son local de 6800 pieds carrés sera situé au deuxième étage de Place Centre-Ville. « Nous avons l'ancien local du restaurant Patrick Tam et même plus grand. Contrairement à ce qui a déjà été véhiculé dans les rumeurs, l'emplacement est très respectable et nous allons le mettre au goût du jour pour avoir les meilleures installations possible. Nous aurons une superbe vue sur la rivière Chaudière avec un local fenestré. Les travaux de construction qui seront faits par Construction Ernest Veilleux et fils commenceront la semaine prochaine. On parle d'un projet d'un demi-million de dollars », indique le propriétaire du Centre Hamann.

Le nouvel entrepreneur aura son Centre à Saint-Georges, mais souhaite déjà développer des conférences, des événements et des activités sans oublier des consultations à distance ailleurs au Québec.

Le Centre Hamann offrira une journée portes ouvertes pour le public et une autre pour les entrepreneurs.