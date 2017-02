Martin Deschênes prend la présidence de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

L'École d'Entrepreneuship de Beauce a annoncé ce matin via sa page Facebook que le chef d'entreprise aguerri du Groupe Deschênes, Martin Deschênes, était son nouveau président.

Celui-ci prend les rênes de l'EEB après avoir fait tripler le chiffre d'affaires de l'entreprise familiale avec la ferme intention de contribuer à faire rayonner l’entrepreneuriat et de stimuler l’économie du Québec, un entrepreneur à la fois. « L’EEB est un joyau incomparable pour développer de meilleurs dirigeants et contribuer au succès des entreprises québécoises. La prospérité du Québec et du Canada passe par les entrepreneurs. Avec des entreprises en santé et des entrepreneurs performants, nous participons à améliorer l’économie de toute la société : c'est notre mission à l’EEB », déclare M. Deschênes.

Ce dernier a contribué à la construction de l'École à l'époque avant de joindre l'équipe d'entrepreneurs-entraîneurs. Sous sa gouverne, de 2000 à 2017, Groupe Deschênes, fondée en 1940 par son grand-père et spécialisée dans la distribution de matériaux de plomberie et de chauffage, a vu son chiffre d’affaires passer de 225 M$ à 880 M$. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 137 points de vente dans tout le Canada et son nombre d’employés a cru de 800 à 1 940. À ce compte, le conseil d'administration vient tout juste de passer le flambeau à son frère François qui devient, à 44 ans, chef de la direction d’une entreprise en pleine santé. Soulignons que Martin et son père ont reçu les honneurs au concours PwC Les Médaillés de la relève en 2008 pour une succession bien réussie, en plus de remporter le Grand Prix de l'Entrepreneur d’EY en 2003 et d’avoir été nommés au Club des entrepreneurs du Conseil du patronat du Québec en 2016.

Pour Marc Dutil, président fondateur de l’EEB, le nouveau président est un homme d’affaires inspirant et passionné, impliqué et philanthrope, qui connaît les rouages de l’entrepreneuriat. « Les accomplissements professionnels et la personnalité attachante de Martin sauront assurément faire rayonner l’École d’Entrepreneurship de Beauce et insuffler aux cohortes d’entrepreneurs le désir de se dépasser », conclut-il.

L’essentiel transfert de connaissances

Entrepreneur-entraîneur à l’EEB depuis 2010, Martin Deschênes a multiplié les présentations et les conférences au cours des dernières années. « Je n’avais pas l’impression que mon quotidien et mes expériences étaient intéressants. Je trouvais cela plutôt ordinaire, mais au contraire, j’ai compris que le plus important pour un entrepreneur, c’est de sauter les étapes difficiles grâce à l’expérience des autres. C’est une chance exceptionnelle de pouvoir réussir plus rapidement. Et l’École remplit ce mandat avec brio », conclut M. Deschênes.