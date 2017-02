Les Entreprises KePasc deviennent le distributeur des Équipements Lapierre dans la région

PUBLIREPORTAGE

Les Entreprises KePasc, de Saint-Georges, deviennent le distributeur du manufacturier d’équipements et de produits acéricoles, les Équipements Lapierre, en Beauce.

Depuis d’aujourd’hui, les associés de KePasc, Keven Poulin, Pascal Pruneau, Kathy Pruneau et Jessy Roy, offrent des services-conseils ainsi que la gamme de produits acéricoles de l’entreprise de Saint-Ludger, dont les concentrateurs, extracteurs, pompes, réservoirs, presses, évaporateurs, tubulures et autres. De plus, un large éventail de produits et d’accessoires sont exposés dans une salle de démonstration.

Soulignons que les quatre partenaires sont acériculteurs depuis 11 ans et qu’ils sont impliqués de plusieurs manières dans le monde acéricole, de l’installation d’érablières au chaulage.

Les acériculteurs de la région peuvent se présenter au nouveau local de KePasc, situé au 580, 91e Rue à Saint-Georges. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. Les acériculteurs pourront également compter sur un service d’urgence 24/7 durant tout le temps des sucres. Un service de livraison sera également offert d’ici quelques semaines.

Aussi, des journées portes ouvertes se tiendront les 16, 17 et 18 février prochains : jeudi et vendredi, de 9 h à 21 h, ainsi que samedi de 9 h à 12 h. Durant ces trois journées, les visiteurs pourront voir les équipements en salle d’exposition et poser des questions aux membres de l’équipe-conseil de KéPasc ainsi qu’aux spécialistes des Équipements Lapierre, qui seront aussi sur place pour l’occasion.

En terminant, rappelons que les Équipements Lapierre, dont le siège social est situé à Saint-Ludger, comptent deux usines de fabrication d’équipements et de produits acéricoles, situées à Saint-Ludger et à Waterloo, en Estrie. L’entreprise compte près de 70 distributeurs ainsi que plusieurs magasins corporatifs et centres de distribution partout au Canada et aux États-Unis. Elle emploie 200 personnes principalement au Québec et exporte ses produits dans plusieurs pays du monde, plus particulièrement aux États-Unis.