Christiane Germain sera la conférencière de la 24e édition du Souper d'affaires de prestige du CEB

Voir la galerie de photos

Le Conseil économique de Beauce (CEB) accueillera pour la première fois une femme conférencière lors de sa 24e édition du Souper d'affaires de prestige alors que Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente de Groupe Germain Hôtels, donnera une allocution sur son parcours dans le monde des affaires.

« Il y aura une touche de douceur et de féminité cette année », lance fièrement le commissaire industriel du CEB, Bastien Lapierre.

Mme Germain, issue d'une famille d'entrepreneurs de Québec, s'est familiarisée très tôt avec la réalité du monde des affaires, lui donnant ainsi les coudées franches pour faire passer l'entreprise familiale de la restauration à l'hôtellerie en 1988 lors de l'ouverture du premier hôtel du groupe. En effet, grâce au travail effectué en collaboration avec son frère et coprésident, Jean-Yves Germain, les deux bannières du groupe, soit les hôtels Le Germain et les hôtels Alt, ont connu un essor exceptionnel au cours des dernières décennies. Les coprésidents visent à offrir 20 hôtels à travers le pays d'ici 2020. Christiane Germain est vue dans le domaine comme une femme visionnaire et audacieuse. Les gens pourront d'ailleurs la voir à la télévision dans l'émission Dans l'oeil du dragon à Radio-Canada dans les prochaines semaines.

La conférencière est une personne de coeur qui s'implique dans de nombreuses oeuvres caritatives en plus de siéger sur plusieurs conseils d'administration. Elle a reçu de nombreux prix de reconnaissances au fil du temps, notamment celui de Chevalière de l'Ordre national du Québec, membre de l'Ordre du Canada et elle a été reconnue en 2016 parmi les 100 Canadiennes les plus influentes selon le Réseau des femmes exécutives.

Le président du CEB et associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, Rémi Fortin, s'attend encore cette année à une salle comble.

Il est possible de se procurer des laissez-passer pour la soirée au coût de 125 $ pour les membres et 155 $ pour les non-membres sur le site Web du CEB au www.sebeauce.com. Dans le but d'encourager la relève à participer à l'événement, le billet est au coût de 85 $ plus taxes pour les 30 ans et moins.