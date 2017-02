La Foire de l'emploi de Beauce-Nord de retour le 3 mars

La quatrième édition de la Foire de l’emploi de Beauce-Nord aura lieu le 3 mars prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Les chercheurs d’emploi, travailleurs et étudiants sont invités à venir rencontrer plusieurs entreprises de la région afin de créer un contact privilégié avec ceux-ci. De plus, les participants pourront assister à différents ateliers sur la reconnaissance des acquis et des connaissances (RAC) et le démarrage en entreprise.

Aussi, le conférencier Sylvain Boudreau sera sur place. Il présentera la conférence « Va te faire voir ».

L’activité est gratuite.