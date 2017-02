Le président d'Unicoop Richard Dion se dit fier du 31e rapport annuel de la coopérative

Pour sa première année à la présidence d’Unicoop, coopérative agricole, Richard Dion, a présenté avec fierté le 31e rapport annuel de la coopérative.

Sur le plan des résultats, Unicoop enregistre un excédent d’exercice de 3,1 millions $, permettant de verser à ses membres une ristourne de 935 000 $. Le conseil d’administration d’Unicoop a également autorisé le remboursement des capitaux privilégiés émis en 2007 pour un montant de 425 159 $.

« Ces retours démontrent de façon tangible l’avantage d’être membre de notre coopérative », déclare le président d’Unicoop.

L’année 2016 a été riche en événements pour les 30 ans d’Unicoop. De nombreux projets structurants se sont matérialisés, et ce dans toutes les divisions de la coopérative.

En ce qui a trait aux investissements, 2016 fut une année historique avec plus de 12,5 millions de dollars. « Par ses différentes réalisations de l’année, Unicoop veut être présente pour les producteurs d’aujourd’hui et également pour les jeunes et les ambitieux qui rêvent de voir se développer leur entreprise agricole », précise Richard Dion.

Malgré un marché en déflation dans plusieurs secteurs, un ralentissement important en machinerie et l’arrêt de la comptabilisation des ventes de pétrole à la ferme à la suite du partenariat Filgo/Sonic, Unicoop a maintenu la stabilité de ses ventes consolidées à 183,4 millions de dollars.

La coopérative présente un bilan solide conforme à ses orientations stratégiques. « Comme nous oeuvrons dans des marchés matures, nous devrons demeurer attentifs aux occasions d’affaires qui pourraient s’offrir et qui nous permettront de pousser plus loin nos avantages concurrentiels et la création de richesse. Forte d’une expérience de plus de 30 ans, Unicoop bâtit et consolide afin de contribuer au succès des agriculteurs de demain », conclut Gaétan Roger.

Vision 2020 : le réseau La Coop de demain

Unicoop a profité de la tenue de son assemblée générale annuelle pour présenter à ses membres le grand projet réseau appelé, « Vision 2020 ». Ce projet novateur et ambitieux se définit par une réorganisation du réseau La Coop, pour créer de grandes coopératives régionales, ayant des masses critiques suffisantes dans les secteurs agricoles et capables d’opérer dans un modèle d’approvisionnement sans intermédiaire.

« La mise en oeuvre de Vision 2020, à laquelle Unicoop a adhéré, mobilisera beaucoup d’énergie au cours de la prochaine année. Il en découlera un réseau de coopératives plus agile et plus compétitif au bénéfice des membres », affirme M. Dion.

Élection des administrateurs et nomination des officiers du Conseil d’administration

En après-midi, les membres ont réélu trois administrateurs au conseil d’administration, soit Mariève Breton, Diane Montminy et Richard Ferland.

Après les élections, les membres du conseil d’administration se sont réunis afin de procéder à la nomination des officiers d’Unicoop. Pour la prochaine année, ils ont nommé à nouveau Richard Dion à la présidence, Jérôme Landry comme premier vice-président et Kéven Mercier comme second vice-président.