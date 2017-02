KéPasc organise trois journées portes ouvertes les 16, 17 et 18 février prochains

Voir la galerie de photos

Entreprise de Saint-Georges en pleine croissance, KéPasc, offrant une expertise d’une dizaine d’années dans les domaines du déboisement, du déneigement et de l’acériculture, invite la population à venir découvrir ses nouveaux locaux durant trois journées portes ouvertes qui se tiendront à partir de demain.

Devenue, en 2017, le distributeur des Équipements Lapierre, manufacturier de produits acéricoles, KéPasc a marqué une nouvelle étape dans son développement. Depuis le début du mois, les quatre associés du groupe, Kathy Pruneau, Jessy Roy, Keven Poulin et Pascal Pruneau, offrent des services-conseils ainsi que la gamme de produits acéricoles de l’entreprise de Saint-Ludger : concentrateurs, extracteurs, pompes, réservoirs, presses, évaporateurs, tubulures et autres.

Un large éventail de produits exposé dans une salle de démonstration

Durant des journées portes ouvertes qui s’étaleront sur trois jours à partir de demain, jeudi et vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 12h, les visiteurs pourront découvrir les équipements en salle d’exposition et poser des questions aux membres de l’équipe-conseil de KéPasc. Des spécialistes des Équipements Lapierre seront aussi présents sur place pour l’occasion.

Quatre partenaires offrant une expertise variée d’une dizaine d’années

Avec une vingtaine de travailleurs formés et diplômés dans différents domaines d’activité, l’équipe KéPasc est impliquée de plusieurs manières dans le monde acéricole, de l’installation de l’érablière à l’épandage de chaux. L’entreprise offre aussi une expérience de dix ans dans les domaines du déboisement (abattage, élagage, essouchement), du déneigement et du chaulage.

Situés au 580, 91e rue, à Saint-Georges, les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h. Un service d’urgence pour les acériculteurs est également disponible durant le temps des sucres.