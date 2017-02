« Un beau complément » — Charles Dutil

Manac a acquis une partie minoritaire du manufacturier canadien de semi-remorques à convoyeur ABS Remorques.

Le président et actionnaire majoritaire d'ABS Remorques, François Gouin, est heureux de ce nouveau partenariat, qui selon lui permettra à son entreprise située à Asbestos et qui fête ses 30 ans cette année, d'accroître sa présente sur les marchés canadiens et américains. « Nous sommes des entreprises reconnues comme chef de file dans nos domaines respectifs ainsi qu’au sein de nos communautés et nous sommes, toutes les deux, axées vers les nouvelles technologies », déclare-t-il.

Pour sa part, le président de Manac Charles Dutil a ajouté que la semi-remorque à convoyer d'ABS est absolument complémentaire à leur gamme de produits. « L’association de nos deux compagnies aidera François et l’équipe d’ABS à soutenir la croissance. De plus, le partage de meilleures pratiques et l’accès à notre réseau de vente et de service seront bénéfiques pour nos deux entreprises. ABS et Manac partagent des valeurs importantes, dont l’engagement envers leurs communautés respectives. Ce partage de valeurs est important pour François et pour nous », conclut-il.