Gagnez 10 000 $ en crédit voyage grâce aux IGA de la Beauce

Les marchands IGA de la Beauce se sont donnés comme mission de gâter leur clients cet hiver. Ensemble, ils ont créé le concours « Voyagez avec les IGA de la Beauce » qui se déroulera du 20 février au 30 avril prochain dans six points de vente à travers la région.

D'une durée de dix semaines, le concours va récompenser 66 clients dans ses six succursales. Les coupons de participation seront distribués en épicerie à partir de lundi prochain.

Comment participer?

Chaque client obtiendra un bulletin de participation par tranche d'achat de 50 $ à la caisse.

Toutes les semaines, les clients courront la chance de gagner un chèque-cadeau de 50 $ d'épicerie. Le tirage hebdomadaire de 50 $ se fera les lundis matins dans chacun des six IGA participants.

Les coupons de participation sont valides pour une durée d'une semaine seulement. Si un client ne gagne pas la première semaine, son nom sera automatiquement retiré du baril le lundi du tirage et il devra participer à nouveau la semaine d'après.

Parmi tous les gagnants de chèques-cadeaux de 50 $, un finaliste par IGA participant sera sélectionné le 3 mai 2017.

Ces six finalistes courront alors la chance de gagner un montant de 10 000 $ en crédit voyage, gracieuseté du Club Voyages Sartigan. Le récipiendaire du grand prix pourra s'envoler n'importe où dans le monde avec son gain.

Le tirage du grand gagnant de 10 000 $ se fera le 5 mai prochain à 17 h 00 sur les ondes de Mix 99.7. Les cinq finalistes non gagnants repartiront avec un certificat de 500 $ du Village Vacances Valcartier.

Il y aura donc au total 60 gagnants de 50 $ (6 gagnants par semaine), 5 gagnants de 500 $ et un grand gagnant de 10 000 $.

Les six magasins IGA participants:

IGA familles Rodrigue et Groleau (Saint-Georges)

IGA extra de Saint-Georges de Beauce (Saint-Georges)

IGA Rodrigue et Filles (Saint-Georges)

IGA Beauceville (Beauceville)

IGA COOP de Sainte-Justine (Sainte-Justine)

IGA Pierre Jobidon (Saint-Joseph)

Récompenser la fidélité des Beaucerons

L'objectif du concours est de donner la chance à une famille ou à des individus de réaliser leurs plus grands rêves. « Pour nous tous, c'était important de trouver une façon originale de remercier nos clients pour leur fidélité », explique le marchand IGA et instigateur du concours, Jason Groleau. « On s'est dit qu'un voyage n'importe où dans le monde, c'était pas mal le plus beau cadeau qu'on pouvait leur offrir ! »

Les règlements du concours seront bientôt disponibles sur www.igabeauce.com. Les gagnants y seront également annoncés chaque semaine.