Le Canadian Tire de Saint-Georges change de propriétaire après 39 ans

Un nouveau visage est à la direction du Canadian Tire de Saint-Georges depuis peu. Le nouveau propriétaire a pris possession des lieux le 2 février dernier.

C'est Léopold Fontaine, originaire de Montréal, qui est dorénavant à la tête de l'entreprise. Il arrive tout juste de Sept-Îles où il a été propriétaire d'un Canadian Tire pendant trois ans.

M. Fontaine travaille pour la compagnie Canadian Tire depuis 36 ans. Il a notamment travaillé dans les succursales de Lac-Mégantic, Montréal, Sainte-Marie, Rivière-du-Loup et Sept-Îles. Propriétaire de magasins Canadian Tire à travers la province depuis maintenant 16 ans, il a d'abord occupé les postes de stagiaire, gérant de département et assistant-gérant de magasin. Sa première gérance de magasin était à Lac-Mégantic en 1985.

L'homme d'affaires a été particulièrement interpellé par le marché beauceron à cause de son emplacement. À une heure de Lac-Mégantic et une heure de Québec, la Ville de Saint-Georges était l'endroit idéal pour lui. « Quand le magasin de Saint-Georges est devenu disponible, j'ai tout de suite appliqué. C'était un naturel pour moi », explique M. Léopold Fontaine. « Ma famille et moi adorons la Beauce. J'aimerais même terminer ma carrière de propriétaire ici, à Saint-Georges », a-t-il renchérit.

L'ancien propriétaire, Jean-Claude Lévesque, avait été propriétaire du Canadian Tire de Saint-Georges pendant 39 ans.

Changements à prévoir

La nouvelle administration a une volonté d'amélioration en ce qui concerne entre autres l'assortiment de produits et les différents départements. « Présentement, le magasin ne me ressemble pas à 100 % », spécifie Léopold Fontaine. « Il n'y aura pas de changement physique apparent. Par contre, au cours des saisons, on va s'impliquer davantage dans tous nos départements », ajoute-t-il.

Il souhaite notamment que le Canadian Tire de Saint-Georges devienne dominant dans la section des fleurs et aussi dans les équipements saisonniers. « Le but premier, c'est de faire rayonner le magasin », précise le nouveau propriétaire qui voudrait que chaque département du magasin atteigne son plein potentiel.

Aucun projet d'agrandissement n'est prévu à long terme.

Mettre de l'avant le côté humain

Avec son arrivée et ses projets d'amélioration, Léopold Fontaine souhaite fidéliser davantage sa clientèle. « Renforcer l'expérience client, c'est une de mes priorités », explique-t-il.

Un de ses objectifs à court terme est non seulement de consolider le service à la clientèle du Canadian Tire de Saint-Georges, mais aussi d'être présent pour ses employés et pour les clients qui se déplacent en magasin. « Je veux déteindre sur mes employés avec ma jovialité, mon sourire et ma bonne humeur pour qu'ils rendent la pareille à nos clients », confie-t-il. Il souhaite également mettre la proactivité de l'équipe de Saint-Georges de l'avant.

M. Fontaine tient à souligner que tous les employés qui étaient présents avant le changement de direction ont conservé leur emploi.