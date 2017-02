Le Studio Santé Gym de Saint-Georges ouvrira 24h/24 à partir du 1er mars prochain

Toujours à l’affût de nouvelles idées, le Studio Santé Gym de Saint-Georges a décidé de franchir une nouvelle étape en proposant, pour le même prix, une ouverture 24h/24 de la salle d’entraînement à partir du 1er mars prochain.

A la veille de célébrer son 11e anniversaire, l’équipe du Studio Santé Gym innove une fois de plus en proposant, à partir du 1er mars, un service d’ouverture de la salle d’entraînement 24h/24, 7 jours sur 7. Innovateur et procédant toujours par étapes, Éric Gosselin, le propriétaire des lieux explique : « Mon équipe et moi voulons offrir, sous un même toit, le plus de services possibles à notre clientèle. En proposant cette ouverture 24h/24, nous introduisons une nouveauté à Saint-Georges. Nous étions rendus à cette étape dans nos projets de développement. »

De nouveaux horaires qui offriront beaucoup plus de flexibilité.

Éric Gosselin précise ses intentions en déclarant : « J’ai voulu franchir cette nouvelle étape pour trois raisons. D’abord, offrir un service innovant à mes clients et futurs clients; ensuite, répondre à une demande réelle, notamment à cause du travail de soirée et de nuit effectué dans plusieurs entreprises locales et régionales. Enfin, au Gym, nous formons une super équipe et je veux donner plus de flexibilité à mes employés. Avec la mise en place de cette ouverture permanente de la salle de gym, les entraîneurs auront, en effet, la possibilité de mieux gérer leur horaire en fonction des attentes de notre clientèle. »

Un centre en pleine croissance toujours à la recherche de nouvelles idées.

Éric, le propriétaire, a déjà démontré à plusieurs reprises à quel point il fourmillait d’idées pour développer son entreprise et offrir un service en constante amélioration. Après les agrandissements des lieux effectués en décembre 2015, l’expansion de la boutique Nutrition Sports Fitness et le déploiement, à l’automne 2016, d’un volet médico-sportif, cette nouvelle étape permet l’accès au Studio Santé Gym 24h/24, pour le même tarif en vigueur. Un des prochains développements envisagés sera, entre autres, d’améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite. Leur objectif ultime est donc d’offrir un excellent service, le plus complet possible sous un même toit, une ambition bientôt atteinte grâce au grand dynamisme de l’équipe.

L’équipe du Studio Santé Gym vous attend au 17094 boul. Lacroix, à Saint-Georges. On peut aussi les rejoindre par :

-Tél : 418-227-7373.

-Crl : eric.gosselin@studiosantegym.ca

-FB : Studio Santé Gym 24h