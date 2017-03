La Chambre de commerce de Saint-Martin rend hommage à la pharmacie Robert Boucher et Audrey Morin ainsi qu'à son fondateur

La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce a rendu hommage en soirée le samedi 4 février 2017 à une entreprise de service de la municipalité, soit la pharmacie Robert Boucher et Audrey Morin pour sa contribution marquante au déploiement de services de santé de proximité et au développement durable de la communauté de Saint-Martin.

Tenu au centre paroissial de la municipalité dans le cadre de son activité annuelle de financement et de promotion des produits et services du milieu baptisée « Encan-Bouffe-Détente », le cérémonial a eu lieu devant un parterre de plus de 175 personnes d’affaires.

À tour de rôle, les deux copropriétaires de l’entreprise, depuis janvier 2016, Robert Boucher et Audrey Morin, ont instruit l’assistance sur les 40 ans d’histoire de la pharmacie attenante à une clinique médicale et sur le rôle désormais élargi des pharmaciens.

La première pharmacie a vu le jour à Saint-Martin en 1976 alors que Carol Lessard, pharmacien de Saint-Georges, achète une officine de 150 pieds carrés dans une maison privée, coin 10e Rue, où trois médecins se relaient pour assurer des services médicaux à la population environnante. Visionnaire, M. Lessard construit en 1982 de plus vastes locaux, au 91, 1re Avenue Est, qui accueilleront sa pharmacie et une clinique médicale où de nouveaux médecins officieront. Un deuxième étage sera ajouté à l’édifice en 1993 pour accueillir cette fois une dentisterie et une clinique de physiothérapie. La surface de la pharmacie triple en 2003 et Robert Boucher, pharmacien, en devient copropriétaire avec M. Lessard. En décembre 2015, à l’aube d’une retraite bien méritée, celui-ci cède l’entreprise à Robert Boucher et Audrey Morin.

Le président de la Chambre de commerce de Saint-Martin, Pascal Bergeron, et le maire de la municipalité, Jean-Marc Paquet, ont uni leurs voix pour saluer l’esprit d’entreprise de M. Lessard, ouvrier de la première heure, et n’ont pas tari d’éloges sur la relève assurée au quotidien par M. Boucher, Mme Morin ainsi qu’une équipe de professionnels et de préposés aguerris et dédiés.

Une communication écrite contenant, pour l’occasion, un message émouvant de Carol Lessard à l’attention des gens de Saint-Martin a été lue.