La période d’inscription au concours de l’Ordre national du mérite agricole bat son plein

Organisé par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le concours 2017 de l’ordre national du mérite agricole célèbre, cette année, son 128e anniversaire. Pour cette nouvelle édition, les entrepreneurs agricoles des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches se prêtent à cette expérience qui revient tous les cinq ans.

La période d’inscription pour ce 128e concours de l’Ordre national du mérite agricole se poursuivra jusqu’au 1er mai prochain. Tous les propriétaires d’une entreprise en activité depuis au moins cinq ans sont invités à s’inscrire dans les catégories bronze, argent ou or. Les participants recevront la visite d’une équipe de juges qui évalueront leur entreprise en examinant six critères :

La gestion de la production

La protection de l’environnement

Le développement stratégique de l’entreprise

La gestion des ressources financières

La gestion des ressources humaines

Le rayonnement social

« Ce concours est des plus actuels, puisqu’il met toujours en valeur le savoir-faire que les entrepreneurs agricoles déploient sur le plan de l’innovation pour satisfaire les attentes des consommateurs. Ils profitent aussi d’un regard extérieur porté par des juges experts en agriculture, dont l’évaluation permet d’orienter la progression de l’entreprise », a commenté le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard.

Les entrepreneurs désirant s’inscrire peuvent être accompagnés par les directions régionales de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du MAPAQ tout au long du processus. Pour plus d’informations ou obtenir le formulaire d’inscription en ligne, il est possible de cliquer sur le lien suivant.