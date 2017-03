Inauguration d’un nouveau point de vente d’Ébénisterie CuisiBeauce à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires de cuisine et de salle de bain, l’entreprise Ébénisterie CuisiBeauce a inauguré, jeudi soir dernier, un nouveau point de vente dans les locaux du magasin Meubles Léon, à Saint-Georges. Près de 150 personnes se sont rendues à l’événement pour la présentation de ces nouveaux locaux, qui permettront d’effectuer plusieurs achats sous un même toit. Les visiteurs y ont découvert un nouveau membre de l’équipe, une designer cuisiniste venant élargir l’offre de services d’une entreprise au dynamisme abondant.

Propriétaire du magasin Meubles Léon de Saint-Georges, Jean-Olivier Doyon s’est montré très heureux, jeudi soir, d’accueillir sous son toit ces nouveaux partenaires. « Nous, ce qu’on veut, c’est donner le plus de services possibles à nos clients. Avec CuisiBeauce, on ajoute un service supplémentaire. Je trouve que c’est une valeur ajoutée », a-t-il déclaré au cours de l’inauguration du nouveau point de vente de l’entreprise de Saint-Gédéon.

Son fondateur et propriétaire, Jeannot Tanguay, s’est dit, pour sa part, « très heureux de cette collaboration qui offre aux clients la possibilité d’effectuer plusieurs achats sous un même toit. » Spécialisée, depuis 25 ans, dans la conception et la fabrication d’armoires de cuisine et de salle de bain, Ébénisterie CuisiBeauce, née à Saint-Gédéon, a marqué ainsi une nouvelle page de son histoire, révélatrice d’un dynamisme important.

Une entreprise énergique cherchant à développer une offre de services variée

« Ce projet nous a permis d’élargir notre offre de services avec l’ajout d’une designer cuisiniste à notre équipe qui sera présente au point de vente pour vous conseiller et participer à l’élaboration de dessins en 3D pour vos différents projets », a précisé le copropriétaire des lieux Michaël Poulin.

Selon lui, le fait d’être établi dans les locaux de Meubles Léon permet aux clients de faire plusieurs achats sous un même toit, leur simplifiant la vie. Permettre aux clients de visualiser les différentes possibilités qui s’offrent à eux était ainsi l’un des objectifs de ce projet, avec l’envie de se rapprocher aussi de la clientèle principale de l’entreprise, située en grande partie dans la région de Saint-Georges.

En plus de pouvoir s’immerger dans les décors flambant neufs de ce nouveau point de vente, les clients pourront y trouver une variété importante de matériaux, différentes quincailleries ainsi qu’un éclairage sur les tendances actuelles. Audrey Durand, la nouvelle designer cuisiniste, sera elle-même en mesure d’accueillir la clientèle et de l’accompagner dans la création d’un nouvel espace de vie axé sur le côté fonctionnel et esthétique du projet.

Le nouveau point de vente est disponible selon les heures d’ouverture de Meubles Léon Saint-Georges, 7 jours sur 7. La cuisiniste sera présente du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h ainsi qu’en soirée, sur rendez-vous. L’horaire est adaptable aux besoins de la clientèle. Pour obtenir plus de renseignements sur l’entreprise, il est possible de se rendre sur son tout nouveau site internet en cliquant sur le lien suivant ou en appelant au 418-582-6515.