Un bar La P'tite Grenouille s'installera à Saint-Georges

Le 12 mars dernier, La P'tite Grenouille Saint-Georges a publié son premier post sur la page Facebook nouvellement créée, annonçant l'ouverture, en avril prochain, du bar de chansonniers et de groupes de musique live à Saint-Georges.

Fidèle à sa franchise, un bar La P'tite Grenouille fera ainsi son apparition en Beauce le mois prochain, à Saint-Georges, et proposera au public de venir vibrer dans une ambiance festive devant des spectacles de musiques de style chansonniers et des performances de groupes live.

En trois jours, la page a déjà atteint les 2 500 fans, démontrant à quel point la nouvelle est accueillie avec passion par les habitants de Saint-Georges. Alors que l'établissement annonce être en période de recrutement « pour tous les postes », l'ouverture est prévue pour le mois d'avril.

Selon Patrice Beaulieu, contacté par la rédaction, une conférence de presse se tiendra dans quelques semaines pour apporter plus de détails sur le projet. En attendant, depuis sa parution sur Facebook, la nouvelle a déjà ravi plus d'un Beauceron.

Le bar de Saint-Georges sera le 16e établissement de cette franchise au Québec. Les succursales les plus proches étaient jusqu'alors celles de Lévis et de Thetford Mines. La P'tite Grenouille est une chaîne de boîtes à chansons conçues dans un décor de type chalet-chic et qui a été créée au Québec en 2005. Le concept, en plein développement, est même présentement en cours d'exportation à Toronto.