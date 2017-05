ETG et ÉrabliTEK présenteront leurs équipements acéricoles de haute technologie à St-Évariste

Voir la galerie de photos

Spécialisée dans les technologies de pointe en acériculture, ÉrabliTEK, bénéficiant d’une nouvelle usine à Saint-Évariste-de-Forsyth, organisera cette semaine trois journées portes ouvertes conjointement avec Équipements Tomy Gosselin (ETG), seul distributeur de leurs produits, dans le but de faire découvrir les avantages de ces équipements dernier cri. Parmi eux, un relâcheur conçu pour 5 000 entailles et d’une valeur de 3 200 $ sera tiré au sort.

PUBLIREPORTAGE

Ayant pour objectif d’améliorer la performance des érablières en diminuant les heures de travail grâce à une optimisation des équipements, l’entreprise ÉrabliTEK propose, entre autres, un relâcheur à la fine pointe de la technologie. Seul relâcheur pouvant fonctionner en mode "mécanique" ou "électrique", cet équipement est, par surcroît, conçu pour le haut vacuum en raison de sa totale étanchéité. L'utilisation des pompes vacuum ultra performantes de marque Atlas Copco est à l'origine de cette innovation.

Un système de gestion intégré et informatisé pour plus d’autonomie

Grâce à son système intégré de gestion alliant surveillance et contrôle à partir de tout appareil ayant accès à internet, peu importe la plateforme, ÉrabliTEK permet aussi aux acériculteurs de pouvoir contrôler à distance, en tout temps, une vaste gamme de paramètres dans leur érablière. Quoique le système soit conçu pour fonctionner de manière automatique et autonome selon des paramètres prédéfinis, une intervention ponctuelle, à distance, est toujours possible en cas de situation exceptionnelle. Un des avantages majeurs de ce système réside dans la modulation du vacuum en fonction de la température, permettant d'améliorer les rendements en luttant contre le gel de la tubulure lorsque le mercure est à la baisse.

L'équipe ETG sera heureuse de répondre à vos questions lors des journées portes ouvertes.

Informations pratiques