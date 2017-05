Un succès pour la premier Rendez-vous entrepreneurial de Beauceville

Le premier Rendez-vous entrepreneurial de Beauceville, qui a eu lieu le 16 mai au bar le Loft, a été un succès selon les organisateurs.

Cet événement a été mis en place par la Ville de Beauceville, la Chambre de commerce de Beauceville et le CLD Robert-Cliche. Les nouvelles entreprises, de même que celles ayant réalisé des investissements majeurs au cours des deux dernières années, étaient invitées à cette première édition. « Aujourd’hui [mardi], nos trois organisations vous adressent leurs plus grandes félicitations. Bravo pour votre courage, pour votre engagement, pour votre leadership et pour votre vision », a déclaré le maire de Beauceville, Luc Provençal, lors de l’ouverture de la soirée.

Le Rendez-vous a mis en valeur neuf entreprises beaucevilloises. Le directeur de la Ville, Félix Nunez, a également tenu à féliciter les gens présents pour leur audace. « Nous avons un lieu pour vous accueillir et nous pouvons vous offrir de l’accompagnement pour les entreprises qui veulent émerger chez nous. C’est prouvé que les entreprises qui sont accompagnées pendant les cinq premières années ont beaucoup plus de chance de survie et de réussite », a-t-il mentionné.

« Ces nouveaux rendez-vous permettent au conseil d’administration d’aller à la rencontre des entreprises de Beauceville. La Chambre est là pour les représenter et les soutenir », a ajouté le président de la Chambre, François Veilleux, qui en a profité pour remettre une adhésion gratuite à toutes les entreprises présentes. La CCB a également présenté son nouveau site web. Toutes les activités, l’offre d’avantages locaux aux membres et les dossiers prioritaires de la Chambre y seront disponibles.

Finalement, le directeur général du CLD, Daniel Chaîné, en a profité pour rappeler le rôle complémentaire du CLD Robert-Cliche. « Le CLD est là pour favoriser le développement de la MRC Robert-Cliche et le développement local », a-t-il dit. M. Chaîné a rappelé les quatre grandes priorités du CLD, soit soutenir les projets d’affaires en entrepreneuriat, faire la veille et le suivi des entreprises du territoire, accompagner les municipalités dans le développement d’offres de loisirs, de culture et de services de proximité et offrir des occasions de réseautage et de promotion économique aux entreprises.