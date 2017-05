N'ware Technologies se hisse au deuxième rang des partenaires SAP Business One

L'entreprise beauceronne N'ware Technologies, dont le siège social se situe à Saint-Georges, s'est classé au deuxième rang des partenaires SAP Business One en Amérique du Nord.

De plus, N'ware a été finaliste aux prix SAP Pinnacle Awards dans la catégorie Partenaires marketing numérique de l'année. Ces nominations soulignent la contribution des partenaires SAP qui ont su se démarquer en aidant leurs clients à relever leurs défis et à atteindre leurs objectifs d’affaires.

Pour N’ware Technologies, ces distinctions représentent le fruit des efforts déployés par ses employés pour mettre les clients au centre de la stratégie d’affaires de l’entreprise. « Nous sommes fiers de ces nominations qui soulignent le travail de nos employés qui se dévouent au succès et à la croissance de nos fidèles clients. C’est ensemble que nous travaillons afin de maintenir notre position de leader en tant que partenaire SAP Business One en Amérique du Nord. J’aimerais également remercier nos précieux clients pour la confiance qu’ils nous accordent quotidiennement. Leur succès et leur croissance sont la reconnaissance la plus importante à nos yeux. C’est pourquoi leur satisfaction sera toujours notre plus grande priorité », affirme le chef de direction de N'ware, Dan Parent.

Créée en 1995, N'ware compte sur 85 employés et possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Elle se spécialise au niveau de la production et la distribution dans la haute technologie, les produits de consommation, les dispositifs médicaux et les exigences de la DCAA.