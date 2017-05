Le mentorat d’affaires gagne en popularité en Nouvelle-Beauce et c’est tant mieux, estime Développement économique Nouvelle-Beauce.

Les témoignages sur les avantages d’être accompagné par un mentor sont nombreux. C’est le cas de Renaud Labonté, propriétaire de Bureautique Reno situé à Sainte-Marie, qui témoignait le 16 mai dernier de son vécu de « mentoré » lors d’un déjeuner-conférence en compagnie de son mentor, M. J. Martin Landry.

« Je suis en affaires depuis une trentaine d’années. Après avoir été associé avec mes frères, j’ai décidé, il y a quinze ans, d’avoir mon entreprise. J’ai fondé Bureautique Reno qui effectue la vente et l'entretien d'équipements de bureau tels que photocopieurs, fax, imprimantes, calculatrices, dactylos, horodateurs et bien d'autres, ainsi que l’entretien et la réparation de systèmes informatiques. Même si je suis un passionné des affaires, près de six années en tant que seul gestionnaire de mon entreprise, je me suis senti isolé. Je voyais mes problèmes plus gros qu’ils ne l’étaient en réalité. Suite à ma participation à un déjeuner d’information pour le mentorat d’affaires, j’ai pris une très bonne décision, celle d’utiliser les services d’un mentor. C’est une excellente façon pour moi de devenir un meilleur gestionnaire. Et, pendant cinq ans, j’ai rencontré mon mentor régulièrement. C’est lui qui m’a permis, même dans le feu de l’action, d’éclaircir le chemin », mentionne M. Labonté.

C’est avec fierté que M. Labonté a présenté son mentor, M. J. Martin Landry, ex-entrepreneur et retraité Desjardins. M. Landry en a profité pour préciser son rôle et mentionner qu’en tant que mentor, il est heureux de partager avec d’autres le bagage de connaissances acquis au fil des ans dans le domaine des affaires. Il est heureux de permettre aux entrepreneurs d’avoir une vision globale de leur entreprise et de bien en gérer la croissance.

« À chaque rencontre, J. Martin m’a permis de me confier, de partager mes questionnements. J’ai partagé avec lui mes défis et mes succès d’entrepreneur. Présent pour moi, pour m’allumer des lumières et m’apporter le soutien qui a répondu à mes besoins. Il m’a offert généreusement son temps et la possibilité de me confier en toute confidentialité. C’est un guide extraordinaire pour moi. Les rencontres m’ont permis de voir, de saisir et de mieux comprendre ma réalité d’entrepreneur sous tous ses angles. Ses commentaires avisés m’ont permis d’aller de l’avant, de voir plus loin. En effet, j’ai apprécié énormément cette relation libre et volontaire. Cette belle relation de confiance est pour moi une source de stimulation irremplaçable et cela m’a permis d’être plus confiant et plus efficace » termine M. Labonté.

Les participants à ce déjeuner se sont familiarisés davantage avec le mentorat, ils ont été à même de constater les multiples bénéfices de ce service pour le mentoré (entrepreneur). Le mentorat d’affaires s’intéresse avant tout à l'individu et au savoir-être de l'entrepreneur. Cette association d’affaires amène l’entrepreneur à voir tous les angles et dimensions, et ce, dans une relation éludée de tout conflit d’intérêt ou encore de jugement. De plus, un code d'éthique, des règles spécifiques et une formation appropriée régissent la pratique du mentorat d’affaires.

En Nouvelle-Beauce, il y a 14 mentors disponibles pour aider les entrepreneurs et plus d’une cinquantaine de ceux-ci ont utilisé les services de mentorat d’affaires au cours de la dernière année. Il s’agit d’une réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région, car « la présence d’un mentor permet à 73 % des entreprises de passer le cap des cinq ans d’existence, alors que ce taux est normalement de 34 % » au Québec selon des données du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation datant de 2008.

Le mentorat d’affaires se révèle un service des plus salutaires autant en phase de démarrage que d’expansion d’une entreprise et représente une ressource quasi incontournable pour le développement du chef d’entreprise. Développement Économique Nouvelle-Beauce tenait ce déjeuner d’information en collaboration avec le service de mentorat d’affaires de Chaudière‑Appalaches Économique.