L'entrepreneur beauceron Éric Champagne revient sur sa confrontation aux dragons

L'entrepreneur beauceron Éric Champagne, originaire de Saint-Georges, était présent lundi soir à l'émission « Dans l'oeil du dragon », emblématique de Radio-Canada, pour présenter son séchoir multisports portatif, le DRY'N GO. Il s'est entretenu avec EnBeauce.com pour revenir sur son expérience à la télévision et expliquer sa réaction face aux différentes offres des dragons. Rappelons qu'il est le 4e beauceron, après Claude Poulin, Serge Labbé et Pierre-Olivier Drouin, à participer à l'émission en moins d'un an.

