L’entreprise Komutel lauréate d’un Octas dans le domaine des télécommunications

Entreprise de haute technologie spécialisée dans le secteur des télécommunications, Komutel a été récompensée aux Octas 2017 par un prix dans la catégorie des PME pour son projet Konnect, une solution de collaboration. Le gala des Octas était présenté le 25 mai dernier par le Réseau Action TI.

« C’est une récompense importante pour la qualité du travail fait par l’équipe et un encouragement indéniable à continuer. Merci pour ce prix et félicitations à tous les lauréats et finalistes des Octas 2017 », a déclaré Richard Poulin, CEO de Komutel. Dans le cadre du concours, l’entreprise avait présenté cette année sa solution « Konnect », créée dans le but d’assister les travailleurs des services d’urgence et de sécurité publique afin de leur permettre d’échanger rapidement sous différentes plateformes : messagerie instantanée, appels audio, appels vidéo et diffusion simultanée.

Le concours des Octas est organisé chaque année depuis 1987 par le réseau Action TI, dédié aux technologies de l’information et fondé en 1977 à Québec. Il rend hommage à des individus, des entreprises et des organismes pour leur créativité, leur dynamisme et leur contribution à l’essor du milieu. Rappelons que l’entreprise Komutel, dont le siège social est à Saint-Georges, a été créée en 2001.