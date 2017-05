Première pelletée de terre pour le nouveau complexe commercial de Beauceville

La première pelletée de terre officielle, qui marque le début des travaux du nouveau complexe commercial de Beauceville, a eu lieu le mercredi 31 mai dernier à 11 h 30.

Le nouveau complexe commercial se situera sur le terrain au coin du boulevard Renault (route 173) et de la route 108 (pont) à Beauceville. Les commerces qui feront partie de ce complexe seront un poste d'essence Ultramar, un dépanneur Beau-Soir, ainsi qu'un centre de conditionnement physique, le Gym Centre de Santé l'Évasion.

L'édifice comprendra deux étages totalisant une superficie de 7 500 pieds carrés. Précisons que la franchise Ultramar existante au 487, boulevard Renault, sera fermée et démolie.

Les promoteurs d’Odacité Immobilier, responsables de ce projet, soit Steve Richard, président, et Dany Chabot, vice-président des opérations, ainsi que le maire Luc Provençal ainsi que d'autres représentants de la Ville de Beauceville, étaient sur place pour procéder à cette pelletée de terre.

Les représentants des bannières du complexe, soit François Fauchon et Michel Casgrain (Ultramar), Patrick Nadeau (opérateur et propriétaire chez Beau-Soi) ainsi que Steve Gosselin et Mylène Paquet (Gym Centre de Santé l’Évasion), s'y trouvaient également.

Avancement des travaux

Le complexe verra le jour en octobre ou en novembre 2017. Les travaux devraient s'échelonner sur une durée de plus ou moins quatre mois.

Des espaces à louer sont encore disponibles pour des commerces de restauration.

Rappelons que ce projet commercial sera réalisé par le Groupe Dumco Construction Inc, entrepreneur général, en collaboration avec plusieurs fournisseurs locaux.