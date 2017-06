Le Belvédère du Lac investira 6 M$ dans la phase 2

Le Belvédère du Lac, situé à Lac-Etchemin, a annoncé un investissement de 6 M$ pour la phase 2 de la résidence pour personnes âgées.

Celle-ci comprend l’ajout de 30 appartements supplémentaires pour résidents autonomes, soit 20 3½ et 10 4½, ainsi qu’une unité de soins comprenant 24 unités de logements pour personnes en perte d’autonomie légère. Cela portera le total de logements à 149 en comptant les 95 actuels.

Pour ce qui est des 24 logements pour les personnes en perte d’autonomie, le copropriétaire du Belvédère, Patrick Nadeau, indique que l’unité de soins sera disponible 24 heures sur 24. « Pour nous c’était important d’assurer un suivi [de leur état de santé]. Ils bénéficieront de leur propre salle à manger et de leur propre terrasse extérieure. C’est un ajout énorme et important », affirme-t-il.

Celui-ci a également défini les services qui seront offerts aux personnes en légère perte d’autonomie. « On parle de l’aide à l’habillement, de l’aide à l’hygiène, de l’assistance à la vie quotidienne, pour les emmener à la salle à manger », explique-t-il. « Souvent, ce qui permet aux gens de garder leur autonomie le plus longtemps possible, c’est l’encadrement. Actuellement, nous n’avons pas défini de quelle spécialité nous allons donner à l’unité de soins. Mais ce qui est sûr, c’est qu’avec l’augmentation de l’encadrement, nous allons permettre aux gens de demeurer plus longtemps avec nous dans la résidence. Aussi, la stimulation au quotidien permettra aux gens de garder et de maintenir leur autonomie le plus longtemps possible », ajoute Marie-Hélène Lepage, qui est également l’une des trois copropriétaires en compagnie de sa sœur, Mélanie et de M. Nadeau.

La nouvelle partie de la résidence sera adjacente au bâtiment actuel. Elle sera construite sur le côté le plus près de la rue du Sanatorium. À l’extrémité de la future annexe se trouvera l’unité de soins qui ne sera que sur un étage. Entre les deux se trouveront les nouveaux appartements.

Les travaux s’amorceront dès que le taux de prélocation atteint de la trentaine de nouveaux logements pour personnes autonomes atteint 75 % d’ici là. Au plus tôt, ils s’amorceront à l’automne 2017 en vue d’une ouverture en juillet 2018. « Pour réussir à aller de l’avant dans la phase 2, nous avons besoin de prélocation, de gens qui s’investissent dans le projet », précise M. Nadeau.

Mme Lepage estime pour sa part que cette seconde phase entraînera la création sept nouveaux emplois. « Une telle expansion nécessitera l’ajout de sept ressources, soit deux infirmiers auxiliaires, deux préposés aux soins, un préposé à l’entretien et deux préposés au service aux tables », mentionne-t-elle, spécifiant que les personnes intéressées peuvent déjà contacter la résidence.

En plus des logements, d’autres ajouts sont prévus, notamment des allées de quilles ainsi que des places de stationnement, soit huit intérieures et plus d’une vingtaine extérieure.