La voie ferrée entre Vallée-Jonction et Thetford Mines pourrait être remise en service

L'organisation Développement PME (DPME) a reçu le mandat d’effectuer une étude de marché visant la remise en service de la voie ferrée entre Vallée-Jonction et Thetford Mines dernièrement.

Dans son communiqué émis le 5 juin dernier, DPME mentionne avoir été « mandaté conjointement par Chemin de fer Sartigan, Logi-Bel Inc. et Industries Canatal pour réaliser une étude de marché visant la remise en service de la voie ferrée entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, secteur Black Lake, et l’implantation d’une cour de transbordement ferroviaire ».

La MRC des Appalaches, soucieuse d’assurer la croissance des entreprises existantes et une diversification économique à la suite de la fermeture des mines de chrysotile, a formé un comité en 2015 pour demander au gouvernement du Québec de rétablir le service ferroviaire dans la MRC. Dans l’objectif de soutenir les entreprises dans leur développement et leur compétitivité, le retour du train permettrait de diversifier l’offre de transport et d’en réduire le coût pour les usagers.

Depuis quelques années, la compagnie Chemin de fer Sartigan exploite un service de transport ferroviaire sur l’axe Scott-Charny qui appartient au gouvernement du Québec. Une étude a été réalisée par DPME en 2016 visant l’implantation d’une cour de transbordement ferroviaire dans la MRC Nouvelle-Beauce. Les résultats furent positifs et les démarches sont en cours pour la réalisation d’un tel équipement par Logi-Bel Inc. entre Sainte-Marie et Vallée-Jonction.

Logi-Bel Inc. prévoit établir un centre de transbordement à Thetford Mines qui permettrait la réception ou l’expédition de marchandises en train ou en camion, l’entreposage temporaire et les opérations de déchargement et de chargement de wagons ferroviaires ou de camions. Cela permettrait à des entreprises de la MRC des Appalaches et des environs d’avoir la possibilité d’utiliser le train dans des conditions économiquement plus avantageuses.

Industries Canatal reconnaît les avantages économiques d’avoir un accès local au transport ferroviaire, c’est pourquoi ils contribuent activement à la réalisation de cette étude.

Dans un premier temps, l’étude vise à connaître les besoins des compagnies de la région afin de confirmer l’utilité du projet.

Développement PME

DPME, en tant qu’organisation sans but lucratif qui contribue à l’essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en travaillant au développement d’entreprises à valeur ajoutée, est actuellement mandaté pour réaliser cette étude en juin et juillet prochain. Quelques dizaines d’entreprises dans un rayon de 40 kilomètres de Thetford Mines ont été identifiées pour constituer une liste et seront contactées en juin.

« DPME est très honoré de pouvoir réaliser cette étude et remercie Chemin de fer Sartigan, Logi-Bel Inc. et Industries Canatal de nous avoir confié la réalisation de ce mandat. Nous avons des conseillers chez DPME qui sont très spécialisés en matière de logistique et de transport et je suis convaincu qu’ils feront un travail exceptionnel pour faire les recommandations nécessaires pour mener à terme ce beau projet », a mentionné Daniel Voyer, directeur général de DPME.

Rappelons que la mission de Développement PME est de favoriser l’essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches.

SOURCE : Développement PME