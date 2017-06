Une offre de service bonifiée à proximité de la résidence Les Trois Ailes

Voir la galerie de photos

La première phase du projet de résidence Les Trois Ailes à Saint-Côme a été présentée à la population beauceronne le 19 décembre dernier. La promotrice du projet a annoncé cet après-midi, lors d'un point de presse, que plusieurs commerces allaient entre autres se greffer à ce projet de résidence.

Le projet de la résidence Les Trois Ailes de Saint-Côme comprendra non seulement la résidence de soin Les Trois Ailes (152 chambres), la clinique médicale Les Trois Ailes et la pharmacie Sarah Saudrais Janecek, mais également le commerce BMR COOP fédérée de Saint-Côme-Linière, la station-service et le dépanneur Sonic, ainsi que la mairie de la municipalité.

Le commerce BMR de Saint-Côme et la mairie déménageront donc du centre du village à la résidence Les Trois Ailes, tandis que la bibliothèque municipale et la société historique de Saint-Côme prendront place dans les locaux qu'occupe actuellement BMR.

« Nos bureaux municipaux vont se trouver dans l'un des édifices du projet Les Trois Ailes », explique le maire de Saint-Côme-Linière, Yvon Paquet. « Pour aider à la COOP fédérée BMR à prendre une décision de déménager là-bas et d'investir pour l'avenir, notre bibliothèque et notre société historique occupera dorénavant le local qu'occupe présentement la quincaillerie, c'est-à-dire le sous-sol du magasin Korvette. On ne dénudera pas le centre du village. On voulait laisser un service de proximité aux gens qui sont à pied », ajoute-t-il.

Configuration des édifices

« Le devant sera de nature commerciale, alors que le fond du terrain sera le lieu de la résidence Les Trois Ailes en tant que tel », mentionne le commissaire industriel du Conseil économique de Beauce (CEB), Bastien Lapierre. « Notons que c'est un projet qui a commencé pour la dernière génération. Maintenant, on y inclut les deux autres générations également », a-t-il renchéri.

Précisons qu'il y aura quatre bâtiments en tout, dont le principal de 100 000 pieds carrés qui abritera la résidence de soin, la clinique médicale et la pharmacie.

Le projet, qui représente un investissement de 15 à 20 millions de dollars pour la municipalité, devrait voir le jour au printemps 2018. Six mois de construction en usine sont prévus pour la réalisation des travaux. De 80 à 100 emplois seront d'ailleurs créés grâce à ce projet.

Rappelons que pour tous les gens des environs de Saint-Côme qui possèdent un commerce ou qui songent à en ouvrir un, plus de 20 000 pieds carrés sont toujours disponibles pour les accueillir dans le projet de la résidence Les Trois Ailes.