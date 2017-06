Sears Canada pourrait se mettre en vente et cesser son exploitation

Sears Canada annonce aujourd'hui les résultats financiers du premier trimestre de son exercice 2017. La Société fait également le point sur sa santé financière.

Tel que mentionné dans son communiqué émis plus tôt ce matin, « la Société demeure aux prises avec un contexte très difficile, des pertes d'exploitation récurrentes et des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation négatifs au cours des cinq derniers exercices, et elle affiche des pertes nettes depuis 2014 ».

Les revenus de Sears Canada représentent une somme de 505,5 millions de dollars au premier trimestre de son exercice 2017, soit une baisse de 15,2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La perte nette enregistrée pour ce même trimestre, quant à elle, se chiffre à 144,4 millions de dollars (1,42 $ par action), comparativement à une perte nette de 63,6 millions de dollars (0,62 $ par action) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Conditions pour poursuivre son exploitation



En ce qui concerne les ventes des magasins comparables, elles ont augmenté de 2,9 % au premier trimestre par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Malgré que ses projets semblent prometteurs au niveau financier à court terme, Sears Canada estime que « la capacité de la Société à poursuivre son exploitation dépend de sa capacité à obtenir d'autres sources de liquidités afin de mettre en œuvre son plan d'affaires ».

Selon l'évaluation de la direction de Sears Canada, « la trésorerie et les flux de trésorerie prévus liés aux activités d'exploitation ne seront probablement pas suffisants pour acquitter les obligations qui deviendront exigibles au cours des 12 prochains mois ».

Afin de pouvoir répondre à ses besoins en matière de liquidités additionnelles, Sears Canada prévoyait être en mesure d'emprunter 175 millions de dollars supplémentaires, mais a été contraint de réduire ce montant à 109 millions de dollars, d'après l'état actuel des négociation avec ses prêteurs.

« Par conséquent, de telles conditions jettent un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation », est-il possible de lire dans le communiqué de la Société.

Régler le problème de liquidité

D'après son communiqué, Sears Canada aurait récemment entamé un processus visant à régler son problème de liquidité, ainsi qu'à trouver et à structurer des solutions financières et des stratégies de rechange pour continuer à financer ses activités, préserver et consolider sa marque et poursuivre sa réinvention. « Une restructuration financière ou la vente de la Société pourraient faire partie de ces solutions de rechange », affirme la direction de Sears Canada.

La Société sera accompagnée dans ce processus par BMO Marchés des capitaux et par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. dont elle a retenu les services de conseiller financier et de conseiller juridique, respectivement.

Précisons que, suite à l'annonce des résultats financiers de son dernier trimestre, la Société reportera son assemblée annuelle des actionnaires de 2017, préalablement prévue pour le 14 juin prochain, à une date ultérieure.

SOURCE : Sears Canada annonce ses résultats du premier trimestre de 2017.