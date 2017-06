Le restaurant Normandin de Saint-Georges fera peau neuve cet été

Le restaurant Normandin de Saint-Georges subira des rénovations sur sa façade extérieure au cours du mois de juillet prochain. Puis, en août, le restaurant fermera ses portes pendant trois semaines afin d'être rénové de l'intérieur.

L'apparence extérieure sera d'abord améliorée, au mois de juillet. « L'enveloppe extérieure du restaurant de Saint-Georges arborera une allure plus contemporaine, un peu plus carrée, avec des matériaux comme du bois par exemple », a confirmé Jean Julien, vice-président ventes et marketing pour les restaurants Normandin, à EnBeauce.com. À noter que le restaurant restera ouvert pendant la durée de ces travaux extérieurs.

Des travaux d'agrandissement auront ensuite lieu à l'arrière du bâtiment, où se situe actuellement le stationnement pour les clients, afin de créer un tout nouvel espace bar pouvant accueillir jusqu'à 75 personnes. « Les clients pourront accéder au côté bar en passant par la salle à manger, tant par la porte avant que par la porte arrière du bâtiment », explique Jean Julien. « Il y aura dorénavant deux environnements complètement différents à l'intérieur du Normandin, soit une salle à manger d'un côté et un bar sportif de l'autre, où les clients pourront notamment prendre un repas en regardant des événements sportifs sur des télévisions », ajoute-t-il.

Le restaurant Normandin sera alors fermé pendant les 3 dernières semaines du mois d'août, afin que les entrepreneurs en construction puissent effectuer tous les travaux intérieurs nécessaires. La réouverture du restaurant est prévue pour le début du mois de septembre prochain.

Les travaux de rénovations pour l'ensemble du projet représentent un investissement total de 1,6 millions de dollars.

Précisons que de 10 à 15 nouveaux emplois seront créés au restaurant Normandin de Saint-Georges suite à ces rénovations. Des postes seront donc à combler autant pour le nouveau côté bar que pour le service en salle à manger traditionnelle.