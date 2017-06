Le magasin Sears du Carrefour Saint-Georges ferme officiellement ses portes

Le grand magasin Sears situé au Carrefour Saint-Georges, tout comme 59 autres détaillants Sears partout à travers le Canada, dont 14 au Québec, fermera ses portes prochainement. La date exacte de fermeture du magasin de Saint-Georges n'a pas encore été fixée par Sears Canada.

La Société a annoncé à 10 h 26 ce matin, par le biais d'un communiqué, la fermeture de 20 grands magasins, 15 Sears Décor, 10 magasins de liquidation et 14 magasins d'électroménagers et de matelas Sears à travers le pays.

Environ 2 900 postes seront éliminés dans l'ensemble de son réseau de vente au détail et à son siège social à Toronto suite à cette annonce.

Au Québec, 14 magasins fermeront leurs portes. Cette fermeture touchera les grands magasins Sears de Hull, Chicoutimi, Saint-Georges, Alma et Drummondville, les Sears Décor de Saint-Bruno, Laval, Québec et Sainte-Foy, les Centres de liquidation Sears de Saint-Eustache, Montréal Place Vertu, Sorel ainsi que les Sears (électroménagers et matelas) de Rimouski et de Rouyn-Noranda.

Plus de détails à venir.