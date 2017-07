L'entreprise de tampographie Naxxan de Saint-Georges vous offre un service d'impression sur mesure

Naxxan, située au 535, 15e Rue, à Saint-Georges Ouest, est une compagnie d'impression en tampographie, aussi appelé « pad printing » ou « tampoprint ». Elle se spécialise dans l'impression industrielle et promotionnelle.

PUBLIREPORTAGE

Le président et artiste chez Naxxan, André Roy, est originaire de Saint-Georges. Mécanicien et dessinateur industriel de profession ainsi qu'artiste dans l'âme, le Beauceron a oeuvré dans la peinture de casques de sports d'action et de sports extrêmes pendant une dizaine d'années.

Fort de ces 10 années d'expériences avec son entreprise 66Graphx, qui a fermé ses portes le 24 novembre 2016, André Roy a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Ayant besoin de relever de nouveaux défis et voulant ajouter une corde à son arc avec la tampographie, il a fait de sa passion pour le « branding » une réalité en créant Naxxan, qui existe depuis janvier 2017.

​Qu'est-ce que la tampographie ?

La tampographie est un procédé d'impression précis, permettant de reproduire une image, un motif ou un logo sur différents supports ou objets de formes variées.

Ce procédé, surtout utilisé sur des produits difficiles à imprimer par les procédés plus traditionnels, garantit un marquage précis et rapide, quel que soit le volume à réaliser et peu importe l'objet, sa forme, sa surface et sa matière.

Naxxan offre quatre différents types d'impression à ses clients, soit l'impression industrielle, l'impression d'emballage sur verre et plastique, l'impression sur objets promotionnels de tous types et l'impression sur mesure (objets inusités).

La mission d'André Roy est de démystifier la tampographie et de la rendre accessible à tous, que ce soit pour de l'impression de gros volume en industrie ou simplement pour des personnes qui souhaitent ajouter un petit plus à une réception ou à un mariage par exemple, en faisant personnaliser certains objets à leur image.

Services offerts

En étant à l'écoute des besoins spécifiques de chacun, André Roy offre un service personnalisé à ses clients, tout en s'assurant de la rapidité des délais de livraison de ce qu'il leur propose.

Chez Naxxan, vous éviterez de faire affaire avec une tierce partie et aurez la possibilité de contrôler l'apparence du produit final ainsi que sa qualité.

Parmi les services offerts par Naxxan à Saint-Georges se trouvent la personnalisation d'articles divers et l'impression sur des matières telles que le plastique, l'aluminium, le verre, le bois, le métal et le composite.

Pour rejoindre André Roy, président et artiste chez Naxxan

Adresse (sur rendez-vous seulement) : 535, 15e Rue, Saint-Georges Ouest, QC, G5Y 3W2

Téléphone : 418-313-3501

Courriel : info.naxxan@gmail.com

Site Web : naxxan.ca

Facebook : facebook.com/naxxan.ca

Instagram : instagram.com/naxxan.ca