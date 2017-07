Un succès non démenti pour la 36e édition du tournoi de golf estival du CEB

Pour la 36e édition de son traditionnel tournoi de golf « L’Annuel en affaires », organisé à Saint-Georges, le Conseil économique de Beauce a accueilli près de 270 joueurs au cours d’une longue journée principalement axée sur le réseautage.

« C’est l’objectif principal de la journée : permettre le réseautage en attirant aussi des gens de l’extérieur pour leur offrir une vitrine de la région et nouer le plus de contacts possibles dans le contexte décontracté d’une partie de golf », a expliqué le président du CEB Rémi Fortin. C’est ainsi dans une ambiance très détendue, et enfin ensoleillée durant l’après-midi, après de fortes averses matinales, qu’ont pu profiter de cette activité les près de 270 golfeurs de cette année, dont 124 ont pris le départ tôt dans la matinée, les autres s’étant élancés sur le parcours après le dîner.

Avec le souper d’affaires de prestige et le souper des jeunes gens d’affaire, ce rendez-vous annuel est l’une des principales sources de financement pour le CEB, parvenu à récolter cette année près de 35 000 $. Complet depuis déjà plusieurs semaines, le tournoi suivait la formule « Shotgun-Mulligan ». Des repas étaient organisés après leur partie pour permettre le développement de son réseau d’affaires et les participants ont eu l’occasion de recevoir de nombreux prix et cadeaux durant la journée.