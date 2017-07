L’agence Projektile, à St-Georges, investit 300 000 $ pour se doter de nouveaux bureaux

Anciennement située à Place Centre-ville, la firme spécialisée en stratégie et en développement des affaires, Projektile, en activité depuis six ans, s’est récemment relocalisée dans le bâtiment avoisinant la Librairie Sélect. L’inauguration de ses nouveaux bureaux, à Saint-Georges, aura lieu le 19 juillet prochain au cours d’un 5 à 7 qui sera l’occasion d’un réseautage festif et animé.

Constituée d’une équipe multidisciplinaire, l’agence Projektile offre un accompagnement stratégique aux entreprises. Elle connaît depuis six ans une forte expansion l’ayant amenée à récemment accueillir trois nouveaux membres au sein de son équipe. Située auparavant à Place Centre-Ville, l’entreprise s’est dotée de nouveaux bureaux sur la 1ère Avenue, à côté de la librairie Sélect.

Ces investissements de 300 000 $ devraient permettre de supporter la croissance de la firme, qui compte entreprendre éventuellement une seconde phase de développement par la suite, pour répondre pleinement aux besoins des entrepreneurs de la région. Pour l’équipe de Projektile, ce déménagement constituait « un aspect important de sa progression en plus de soutenir les efforts de revitalisation du secteur qui ont déjà été mis en œuvre. »

L’agence célébrera l’inauguration de ses nouveaux locaux au cours d’un 5 à 7 festif le 19 juillet prochain, une soirée au cours de laquelle un nouveau service sera dévoilé dans une ambiance festive de réseautage comprenant aussi des prix de présence.