Le CCB honorera des personnalités de Beauceville lors du Souper-Reconnaissance

La Chambre de commerce de Beauceville (CCB) honorera une dizaine de citoyens natifs de Beauceville lors du Souper-Reconnaissance qui aura lieu le 26 août à la Chapelle Fraser.

La CCB souhaite ainsi souligner les réalisations des personnes originaires de la Ville qui se sont illustrées dans leur domaine respectif, que ce soit au niveau culturel, sportif ou en affaires. Pour la première édition, la Chambre a décidé de rendre hommage aux comédiens Karene Lagueux et Félix-Antoine Duval, l’arbitre Jean-Philippe Sylvain, Dominique Bernard, le compositeur Pierre-Olivier Roy, Guy Bolduc, Louis-Pascale Poulin, Paule Veilleux, Pierre Cloutier ainsi que Lise P. Veilleux. De plus, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin fera une apparition.

L’objectif de la Chambre est de présenter cet événement aux deux ans, en alternance avec la Soirée des triomphes qui récompense les entreprises qui se sont le plus démarquées. « Présentement, [le Souper-Reconnaissance] sera aux deux ans. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées à Beauceville qui ont fait beaucoup. On n’a qu’à penser à Marie-Philip Poulin que tout le monde connaît ou à Karene Lagueux, qui est une bonne comédienne. Pour nous, c’est valorisant et ça aide les jeunes à se développer », affirme le président de la Chambre de commerce de Beauceville, François Veilleux.

L’événement s’amorcera vers 18h. Au cours de la soirée, des numéros de variété seront présentés, notamment par la troupe VYBE danse studio. « À 21h, une soirée dansante animée par Pascal Poulin de Gestion sans limites. Plus de 200 personnes, autant des gens d’affaires que des citoyens, sont attendues », ajoute l’administratrice de la CCB, Andrée Roy.

Les billets sont en vente sur le site Internet de la Chambre de commerce de Beauceville.