Le Centre de croissance accélérée accompagne quatre entreprises sur le marché américain

Dans le but d'accroître leurs exportations, quatre entreprises de la région de la Chaudière‑Appalaches, Marquis Imprimeur, Montel, Ouellet Canada et Sigma Industries, bénéficieront d'un accompagnement professionnel offert par des experts-conseils américains spécialisés.

« En apportant un soutien aux entreprises Marquis Imprimeur, Montel, Ouellet Canada et Sigma Industries lors de leurs démarches sur les marchés extérieurs, le gouvernement vise à stimuler leur apport au dynamisme économique de la région. Les services mis en place par le Centre de croissance accélérée vont aider ces PME à se tailler une place sur le marché américain », affirme la ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Ces entreprises ont été choisies dans le cadre de l'appel de candidatures du Centre de croissance accélérée lié au volet Cap sur les États-Unis de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016‑2020. Le Centre agit en complémentarité avec les activités et les programmes d'Export Québec et dispose d'une enveloppe de 2 M$ attribuée par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

« Le Québec et les États-Unis sont des marchés interreliés, avec des échanges commerciaux évalués à près de 88 G$ annuellement. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial des entreprises québécoises, d'où l'importance d'accompagner ces dernières pour les aider à percer davantage ce marché. Le gouvernement du Québec mène une offensive depuis plusieurs mois afin de faire valoir cette interrelation des échanges commerciaux de part et d'autre de la frontière », ajoute la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.

L'accompagnement offert par le Centre de croissance accélérée comprend notamment des analyses détaillées sur les marchés visés, des stratégies de vente et des partenariats. D'ici le 31 mars 2020, de six à huit entreprises seront sélectionnées lors de chaque appel de candidatures, pour un total d'environ 40 entreprises accompagnées.