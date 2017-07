Une Beauceronne reçoit le Mérite du gérant de l’année 2017

Janie Ross, gérante du restaurant McDonald’s de Sainte-Marie, a reçu aujourd'hui le Mérite du gérant de l'année 2017. Ce prix souligne le rendement des gérants de restaurants McDonald’s d’un bout à l’autre du pays.

Janie Ross a été sélectionnée cette année pour avoir réussi à atteindre des résultats supérieurs dans chacune des sphères que comprend son poste, soit en ventes, satisfaction du client, formation et perfectionnement de l’équipe et en coordination des programmes de marketing local entre autres.

Ce prix récompense le travail acharné, le dévouement et l'engagement des gérants auprès de McDonald’s et de leurs clients. On dit la résidente de Sainte-Marie qu'« elle travaille diligemment tous les jours pour offrir un service exemplaire et offrir de la nourriture de qualité », en plus de « se [faire] un point d’honneur d’offrir à chaque client un accueil chaleureux ».

« En tant que gérante du restaurant, je me suis toujours beaucoup impliquée », explique la récipiendaire du prix. « Quand on occupe ce poste, on se doit d’être passionné par son travail. Je n’ai jamais travaillé en fonction de gagner un prix, mais plutôt dans le but de faire avancer l’entreprise avec mon équipe », ajoute-t-elle.

La Mariveraine a commencé sa carrière chez McDonald’s à l’âge de 14 ans comme équipière au restaurant de Sainte-Marie. Au long de ses 12 années de service, elle a expérimenté tous les postes en restaurant incluant la caisse, le service au volant et la cuisine. Notons qu'environ 90 % des gérants ont débuté leur carrière chez McDonald’s comme membre de l’équipe.

Ayant quitté son poste de gérante dernièrement, elle relèvera dorénavant de nouveaux défis au sein de son équipe. « Recevoir cette marque de reconnaissance marque la fin de mon expérience en tant que gérante et me donne la motivation nécessaire pour poursuivre ma carrière en tant que superviseure », conclut la résidente de Sainte-Marie.

Désormais superviseure, Janie Ross rêve de devenir un jour franchisée McDonald’s. Selon la lauréate, c'est le travail d’équipe qui fait toute la différence dans le succès d’un restaurant. Chaque jour est un nouveau défi qu’elle surmonte grâce à l’aide de ses coéquipiers.

« Ce prix est notre manière de récompenser Janie pour tous ses efforts visant à assurer une cohésion au sein de l’équipe de travail et à développer une relation de confiance avec les clients », mentionne André Ross, franchisé du restaurant de Sainte-Marie où travaille Janie. « Nous souhaitons favoriser l’épanouissement de nos employés et le foisonnement du talent au sein de notre organisation. Grâce à ce prix, nous sommes en mesure de souligner le leadership, le sens des affaires et l’éthique exceptionnels de Janie », renchérit-il.

Précisons que la récompense que s'est vue remettre Janie Ross est accordée à 10 % des meilleurs gérants travaillant dans les quelques 1 400 restaurants McDonald's du Canada. Ce sont les franchisés McDonald’s ainsi que les gestionnaires régionaux qui procèdent à la nomination des gérants s’étant démarqués et méritant de recevoir le Mérite du gérant de l’année.

EnBeauce.com rencontrera Janie Ross prochainement, afin d'en apprendre davantage sur son goût pour l'entrepreneuriat. Restez à l'affût !